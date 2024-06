Kim jest Cristiano Ronaldo? Sylwetka napastnika reprezentacji Portugalii: klub, żona, dziewczyna, rodzina

Cristiano Ronaldo - reprezentacja

W reprezentacji debiutował przed 21 laty. To czego dokonał W tym okresie jest po prostu NIEWIAYGODNE! Pokazuje skalę jego talentu i piłkarską klasę. Przez ten okres zapisał piękną kartę. Na wielkich turniejach był - UWAGA - jedenaście razy. Pięć razy był na mistrzostwach świata. Do niego należy rekord mundialu: strzelał gole na pięciu kolejnych turniejach. Jest nie tylko rekordzistą reprezentacji Portugalii pod względem liczby meczów (207) i goli (130), ale w ogóle w tych kategoriach nikt na świecie nie jest od niego lepszy. I długo nie będzie.

Na mistrzostwach Europy przebił wszystkich. To będą jego szóste z rzędu finały! Jest pierwszym piłkarzem, który zagrał na pięciu turniejach z rzędu i na każdym strzelał gole! Dwa razy był królem strzelców, a w ogóle jest najlepszym strzelcem w historii tego turnieju. Zdobył 14 bramek. W dorobku ma mistrzostwo Europy wywalczone w 2016 roku i wicemistrzostwo w 2004 roku, które było jego debiutem na imprezie tej rangi. W kolekcji ma jeszcze brąz z ME 2012. Do niego także należy rekord występów: 25. Z kadrą wygrał także Ligę Narodów w 2019 roku.

Cristiano Ronaldo – klub

Portugalczyk ma za sobą wyśmienitą karierę, a jego kolekcja trofeów jest imponująca. Wypromował się w Sportingu Lizbona, gdzie wypatrzył go sir Alex Ferguson. Szkot sprowadził go Manchesteru United, gdzie oszlifował diament. Za pierwszym razem spędził na Old Trafford sześć lat. Po dwunastu latach wrócił do ekipy Czerwonych Diabłów. W sumie w Premier League zdobył 103 bramki. Po odejściu z Manchesteru United trafił na dziewięć lat do Realu Madryt, który zapłacił za niego 94 mln euro, co było w tamtym momencie najwyższym transferem w historii. Dokonania strzeleckie w barwach Królewskich robią wrażenie: Strzelił w lidze hiszpańskiej 311 goli, a we wszystkich rozgrywkach 450 - co sprawia, że jest najlepszym strzelcem w historii Realu. Do tego jest najlepszym strzelcem - 140 bramek - w historii Ligi Mistrzów.

Cztery lata reprezentował Juventus Turyn dla którego w Serie A zanotował 81 trafień. Włoski klub wydał na jego zakup 100 mln euro. Był królem strzelców ligi angielskiej, hiszpańskiej (trzy razy) i włoskiej. Od grudnia 2022 roku występuje w Al Nassr Rijad. Podpisał umowę do 2025 roku. Zarabia tam 200 mln euro rocznie łącznie z kontraktami od sponsorów. Przed rokiem w lidze arabskiej zanotował bramkę numer 500 w historii swoich występów. W tym sezonie został królem strzelców. Ustanowił rekord goli (35 w 31 występach). Stał się także pierwszym piłkarzem, który był najlepszym snajperem w czterech ligach.

Cristiano Ronaldo - dziewczyna i rodzina

W jego życiu było wiele kobiet. W pierwszym okresie występów w Anglii romansował m.in. z modelkami: Alice Goodwin oraz Gemmą Atkinson. Później był w związku z rosyjską modelką Iriną Shayk. Jednak od lat u boku Portugalczyka jest Georgina Rodriguez. Urodziła się w Argentynie, później jej rodzice przeprowadzili się do Hiszpanii. Przyszłość wiązała z tańcem. Mieszkała w Anglii, gdzie była kelnerką i opiekunką dzieci. Muza piłkarza dba o sylwetkę. Pływa i ćwiczy jogę. Gwiazdę Manchesteru United i reprezentacji Portugalii spotkała w... butiku, w którym pracowała. W wywiadach opowiadali, że od razu między nimi zaiskrzyło. Mają dwie córki, a w sumie wychowują wspólnie pięcioro dzieci z innych związków piłkarza. W ich życiu jest także tragiczna historia związana z narodzinami bliźniaków: córki i syna, który zmarł po porodzie.

Cristiano Ronaldo - sylwetka

* Data urodzenia: 5 lutego 1985

* Klub: Al Nassr Rijad (Arabia Saudyjska)

* Pozycja: napastnik

* Bilans w kadrze (mecze/gole): 207/130

* Numer: 7

* Debiut w kadrze: Kazachstan 1:0 (20 sierpnia 2003)

