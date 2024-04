Zieliński zremisował i stracił robotę! Błyskawiczna decyzja zarządu Cracovii

Lukas Podolski uderza w Górnika Zabrze! Nie hamował się nawet na moment "to się w końcu rozp***doli"

Cracovia miała dużą szansę, żeby przełamać dzisiaj passę sześciu meczów bez wygranej. Jednak na kilka minut przed końcem straciła gola i skończyło się remisem 2:2. Wkrótce po meczu na oficjalnej stronie klubu ukazał się komunikat o zwolnieniu trenera Zielińskiego.

- Dziękuję trenerowi za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Doceniam jego pracę i życzę powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – czytamy w komunikacie, podpisanym przez prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża. Zieliński prowadził drużynę Pasów dwukrotnie. Najpierw w latach 2015-2017, za późnej powrócił do Krakowa w listopadzie 2021 roku. Drużyna dobrze zaczęła ten sezon, jednak później wyniki były gorsze. W przerwie zimowej dołączyło do zespołu kilku nowych piłkarza, ale ostatnio zespół nie potrafił wygrać siedmiu meczów z rzędu, wliczając spotkanie z ŁKS-em. Obecnie zajmuje 12 miejsce w tabeli mając 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, ale otwierająca ją Korona ma jeden mecz rozegrany mniej. Zespół”Pasów” do końca sezonu ma prowadzić dotychczasowy trener rezerw, Dawid Kroczek.

