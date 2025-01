Zostały dwa miesiące do planowanego otwarcia nowego stadionu w ekstraklasie, zapowiedział to prezydent. Ale pytania się mnożą

To on ma uratować Śląsk przed spadkiem z ekstraklasy. Ostatnio był tam królem, jak mu pójdzie w Polsce?

Jan Furtok – nie sposób się temu dziwić – zostanie wkrótce patronem nowego stadionu miejskiego, wybudowanego przy ul. Upadowej, dziś już – decyzją Rady Miasta – „przechrzczonej” na nową Bukową. Pierwotnie planowano, że otwarcie obiektu nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskiej wiosny. Poślizgi w inwestycji sprawiły jednak, że katowicki klub rundę rewanżową zacznie jednak „na starych śmieciach” – swoją drogą karnety ponownie (jak jesienią) rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

Władze miasta mają jednak konkretny plan związany z inauguracją nowej areny. Podczas swej niedawnej wizyty na Śląsku prezes PZPN-u, Cezary Kulesza, właśnie na nowym stadionie w Katowicach wziął udział w spotkaniu z prezesami śląskich klubów szczebla centralnego, a gościem specjalnym był prezydent Katowic, Marcin Krupa. I publicznie ogłosił datę rozegrania pierwszej ligowej potyczki przy Nowej Bukowej.

Prezydent Katowic podał datę pierwszego meczu GKS-u na nowym stadionie

- Przewidujemy cykl różnych wydarzeń, do udziału w nich chcemy zaprosić naszych mieszkańców. Jednym z tych wydarzeń na pewno będzie inauguracyjny mecz; planujemy, by było to spotkanie z Górnikiem Zabrze – mówił gospodarz górnośląskiej stolicy. Ten mecz w kalendarzu wpisany jest w 26. kolejkę, która rozegrana ma być w dniach 28-31 marca (nie ma jeszcze szczegółowej rozpiski na poszczególne dni, od piątku do poniedziałku).

Prezydent Krupa w długiej rozmowie z „Super Expressem” zaznaczył także, że po spotkaniu z zabrzanami nie jest już przewidywany powrót piłkarzy na historyczną arenę przy Bukowej. - Na dotychczasowym obiekcie drużyna zagra tylko parę spotkań – tych znajdujących się w kalendarzu przed meczem z Górnikiem – zaznaczył.

Przyznał zarazem, że w przewidzianym terminie otwarcia nie wszystkie prace zostaną zakończone. - Strefa restauracji plus hotel to elementy, które są w kolejnym przetargu. Ale nie przeszkadza to w otwarciu obiektu. Cała infrastruktura niezbędna piłkarzom czy siatkarzom jest gotowa i można ją użytkować – mówił.

Mnożą się pytania wokół nowego stadionu GKS

W tej chwili na nowym obiekcie wciąż trwają jeszcze odbiory techniczne, które… nie mają określonego terminu zakończenia. Nie ma też – jak donosi Rafał Musioł z „Dziennika Zachodniego” – umowy pomiędzy GKS-em a stadionową spółką. A to dokument niezbędny do uzyskania ekstraklasowej licencji na nowy obiekt; w tej obecnej jako arena meczów beniaminka zapisana jest „stara” Bukowa.

Jak donosi „DZ”, na nowym stadionie wciąż nie ma światłowodów niezbędnych do transmisji telewizyjnych. Rzut oka na otoczenie stadionu, wciąż jeszcze bardziej kojarzące się z placem budowy niż gotowymi drogami dla widzów, też każe zapytać, czy uda się skończyć wszystkie niezbędne w tym zakresie roboty do końca marca. Sam fakt trwania prac – choćby tylko wykończeniowych – we wspomnianej strefie gastronomicznej, o czym mówił prezydent Krupa też może być przeszkodą do wydania zgody na użytkowanie tych części obiektu przez służby porządkowe.

