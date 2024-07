Zwycięstwo Legii w cieniu oprawy kibiców o uchodźcach. Ledwie ją pokazali, a już budzi wielkie emocje

Co za piękności!

Legia Warszawa 2:0 Zagłębie Lublin

Bramki: 22. Gual (bramka nieuznana), 86. Augustyniak, 90+3. Luquinhas

W 86. min Rafał Augustyniak zdecydował się na uderzenie z pola karnego. Piłka wpadła do bramki tuż obok słupka. Buric nie dał rady jej sięgnąć i było 1:0.

W doliczonym czasie Ruben Vinagre strzelił z bliska w Burica, który obronił, ale był bezradny wobec dobitki Luquinhasa. Pomocnik wrócił do Legii po ponaddwuletniej przerwie i strzelił gola w swoim ponownym "debiucie".

Legia w ekstraklasie ostatni raz przegrała z Zagłębiem w grudniu 2019 roku. Później odniosła dziewięć zwycięstw.

Zanim jednak kibice skupili się na wydarzeniach boiskowych, ich uwagę przykuć mogła oprawa przygotowana przez kibiców Legii Warszawa. Fani stołecznej ekipy niejednokrotnie już wywoływali duże emocje oraz dyskusje swoimi projektami i nie inaczej było tym razem. Na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej pojawiła się bowiem oprawa, na której widnieje dwóch mężczyzn, a pomiędzy nimi kobieta o stricte słowiańskich rysach. Pod jej wizerunkiem znajdowała się głowa świni, a niżej napis "REFUGEES WELCOME", co miało odnosić się zarówno do kryzysu migracyjnego, który ma miejsce w Europie Zachodniej oraz napiętej sytuacji, która ma miejsce na granicy Polski i Białorusi. Oprawa kibiców Legii Warszawa natychmiast wywołała poruszenie na platformie "X", a zdjęcie projektu, który pojawił się na trybunach zaczęły podawać również zagraniczne konta.