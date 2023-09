Atalanta - Raków TV gdzie oglądać mecz Atalanta - Raków NA ŻYWO TRANSMISJA. Atalanta - Raków 21.09 STREAM ONLINE LIVE. Atalanta - Raków NA KTÓRYM KANALE dzisiaj mecz Atalanta - Raków TV?

Atalanta - Raków TV na którym kanale? Atalanta - Raków stream online w Internecie

Marzeniem Rakowa Częstochowa było dostanie się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. I sięgnięcie po to wymarzone miejsce było bardzo blisko. Mistrzowie Polski zanotowali świetne lato w eliminacjach do europejskich pucharów i doszli do IV rundy el. Champions League. Na tym etapie zmagań wpadli na FC Kopenhaga, która ma zdecydowanie większe doświadczenie w Europie. Mimo wszystko po dwumeczu pozostał niedosyt, bo Duńczycy nie zrobili nic specjalnego, a mimo wszystko udało się im awansować. Trzeba jednak przyznać, że zapewnienie sobie miejsca w fazie grupowej Ligi Europy jest i tak dużym osiągnięciem. Raków na start zmierzy się z Atalantą Bergamo, a więc zadanie przed częstochowianami jest trudne.

- Jesteśmy świadomi wartości przeciwnika, ale także naszej jakości i charakteru. Atalanta ma dużo walorów i trenera, który ma precyzyjną wizję. To naprawdę mocny zespół. Mamy przygotowane warianty w obronie i kontrataku, mamy różne rozwiązania na to spotkanie - powiedział Dawid Szwarga na konferencji prasowej przed meczem z Atalantą.

Mecz Atalanta - Raków Częstochowa odbędzie się we czwartek 21 września. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz na platformie Viaplay. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.