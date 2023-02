Bodo/Glimt - Lech Poznań TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Bodo - Lech STREAM LIVE ONLINE mecz LKE Bodo - Lech GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 16.02

Robert Lewandowski jeszcze tego nie przeżył. Przed nim wyjątkowa chwila, to stanie się już niedługo

Wiosenna przygoda Lecha Poznań rozpocznie się w Norwegii. Kolejorz świetnie spisał się jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy i awansował do fazy pucharowej. Mistrzowie Polski okazali się lepsi od Austrii Wiedeń i Hapoelu Beer Szewa, a kluczowe okazało się wielkie zwycięstwo 3:0 w domowym meczu z Villarreal. Hiszpanie mieli już pewny awans z pierwszego miejsca w grupie, jednak Lech pokazał się wtedy z najlepszej strony. Dzięki temu wyprzedził w końcowej tabeli Hapoel i w połowie lutego rozegra dwumecz z Bodo/Glimt. Niezwykle ważne dla losów tego pojedynku będzie pierwsze, wyjazdowe starcie.

Dla piłkarzy Bodo mecz z Lechem będzie pierwszym po przerwie zimowej. Wcale nie musi to być jednak atut podopiecznych Johna van den Broma, którzy po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy nie zachwycali. W dwóch pierwszych meczach jedynie remisowali ze Stalą Mielec (0:0) i Miedzią Legnica (2:2), ale następnie odnieśli ważne zwycięstwa z Miedzią (1:0) i Wisłą Płock (1:0). Styl gry pozostawiał trochę do życzenia i przed spotkaniem z Bodo to Norwegowie są uznawani za faworytów dwumeczu.

Mecz Bodo/Glimt - Lech Poznań odbędzie się w czwartek, 16 lutego, o godzinie 18:45. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna na żadnym kanale. Mecz Bodo - Lech można obejrzeć jedynie w płatnej usłudze streamingowej Viaplay. To właśnie tam będzie dostępny STREAM LIVE ONLINE. Z kolei darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.

