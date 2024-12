Djurgarden - Legia WYNIK: Kompromitacja Szwedów, rollercoaster i upragniony awans do 1/8 Ligi Konferencji. Legia zakończyła 2024 rok w europejskich pucharach

Ile zarobiły Legia i Jagiellonia w Lidze Konferencji? Te kwoty robią wrażenie

To jednak nie koniec dobrych wieści dla skarbników obu klubów. Wartość bezpośredniego awansu Legii do 1/8 finału wyceniona została przez UEFA na 400 tys. euro - tyle otrzymuje każda drużyna z miejsc 1-8. Na konto Jagiellonii – podobnie jak w przypadku innych zespołów z lokat 9-16 – wpłynie 200 tys. euro z tytułu awansu do 1/16 finału Ligi Konferencji.

UEFA zapewnia także nagrody za miejsca w końcowej tabeli fazy zasadniczej w postaci wielokrotności 28 tysięcy euro, licząc od dołu. Za pierwszą lokatę – przypadła ona Chelsea - można było zarobić 36x28 tys., czyli 1,008 mln euro. Legia zajęła siódmą pozycję, więc otrzyma 840 tys. euro (30x28 tys.), a dziewiąta „Jaga” - 784 tys. (28x28 tys.).

Podsumowanie dotychczasowych zdobyczy wygląda więc znacząco. Klub z Łazienkowskiej wzbogacił się o 6,535 mln euro (czyli ok. 28,1 mln zł). Do kasy Dumy Podlasia wpłynąć zaś powinno 6,145 mln euro (ok. 26,4 mln zł).

Miliony do zgarnięcia przez Legię i Jagiellonię w wiosennych meczach Ligi Konferencji

Wiosną może jednak być… jeszcze ciekawiej. Sam występ w 1/8 finału to dodatkowe 800 tys. euro. Każdy kolejny awans oznaczałby zwiększenie „złotego deszczu” spadającego na polski duet. Występ w ćwierćfinale to dodatkowe 1,3 mln euro, awans do półfinału wart jest niemal dwa razy więcej (2,5 mln).

Ewentualna promocja którejś z polskich drużyn do wielkiego finału byłaby oczywiście ogromnym splendorem i sensacją. No i atrakcją do rodzimych kibiców: ów finał zostanie przecież rozegrany 28 maja we Wrocławiu. Przegrany w nim otrzyma od UEFA 4 mln euro, zwycięzca – 7 mln!

To oczywiście na razie bardzo mglista perspektywa. Polski duet będzie jednak na koniec zmagań uczestniczyć w podziale z tytułu „value pillar”, łączącego wpływy z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środki za miejsce w rankingu UEFA. W Lidze Konferencji do podziału będzie 57 mln euro. Niemało, ale to ledwie ułamek kwoty, jaka rozdysponowana zostanie pomiędzy drużyny grające w Champions League. Tam „value pillar” wynosi 853 mln euro.