Jagiellonia - Olimpija Ljubljana RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji: Jaga potrzebuje zwycięstwa w ostatnim meczu fazy ligowej 19.12.2024 [WYNIK, SKŁADY]

Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana WYNIK

Jagiellonia - Olimpija 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Jagiellonia:

Olimpija:

Na żywo Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana Witamy w relacji na żywo z meczu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana. Początek meczu o godzinie 21:00. Zapraszamy!

Jagiellonia - Olimpija RELACJA NA ŻYWO

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w Lidze Konferencji w sezonie 2024/2025, polscy kibice futbolu z pewnością w ciemno wzięliby scenariusz, gdzie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zajmują kolejno 4. i 8. miejsce w grupie na jedno spotkanie przed końcem fazy ligowej. Po ostatniej kolejce jednak nastroje wśród fanów "Jagi" mogą być mniej pozytywne, bowiem mistrzowie Polski, na własne życzenie, utrudnili sobie zadanie jakim jest bezpośredni awans do 1/8 zamiast 1/16 finału. Obecnie Jagiellonia zajmuje ostatnie miejsce dające upragniony awans, ale utrzymanie go nie będzie wcale łatwe.

Olimpija Ljubljana pomimo tego, że zajmuje w tabeli Ligi Konferencji 14. miejsce, to ma tylko jeden punkt straty do mistrzów Polski, a przed słoweńską drużyną czeka jeszcze cała lista chętnych do tego, aby zepchnąć Jagę z 8. miejsca. Drużyna z Białegostoku potrzebuje tylko i wyłącznie zwycięstwa, aby na ostatniej prostej nie wypaść z grona najlepszych ekip.

- Szanse oceniam 50 na 50. To starcie o dużą stawkę, więc spodziewam się zaciętego spotkania. Nikt nie czuje presji, bo niewielu spodziewało się, że osiągniemy tak dużo. Chcielibyśmy zajść jak najwyżej. Kończący się rok był znakomity w naszym wykonaniu. Dziękuję Bogu za tyle, ile osiągnęliśmy. CIeszę się z tego, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski i odnieśliśmy wiele ważnych zwycięstw. - wyznał Afimico Pululu przed meczem z Olimpiją.