Jagiellonia Białystok - Olimpija Lublana TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 19.12.2024

Mecz Jagiellonia Białystok - Olimpija Lublana dzisiaj o godzinie 21:00 na Chorten Arenie w Białymstoku. Dla mistrzów Polski będzie to decydujący mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA, ale to samo można powiedzieć o ich rywalach ze Słowenii. W pięciu wcześniejszych kolejkach Jagiellonia zdobyła 10 punktów i przed ostatnim spotkaniem zajmuje w tabeli 8. miejsce - ostatnie dające bezpośredni awans do 1/8 finału. Cel na mecz z Olimpiją jest więc oczywisty, ale Słoweńcy znajdujący się na 14. pozycji z 9 punktami także mogą myśleć o czołowej "8". Potrzebują jednak zwycięstwa, a polscy kibice trzymają kciuki za udany występ "Dumy Podlasia".

Mecz Jagiellonii z Olimpiją zamknie piłkarski 2024 rok w Polsce. Równocześnie swoje spotkanie będzie rozgrywać Legia Warszawa, ale zespół ze stolicy gra o awans na wyjeździe ze szwedzkim Djurgarden. W Białymstoku po raz ostatni kibice w Polsce mogą więc obejrzeć piłkę na najwyższym poziomie, a będzie to szczególny mecz także ze względu na odchodzącego prezesa Jagiellonii - Wojciecha Pertkiewicza. Jeden z twórców sukcesów białostockiego klubu pożegna się ze wszystkimi właśnie spotkaniem z Olimpiją, co tylko może dodać piłkarzom motywacji.

Afimico Pululu zada Słoweńcom dużo bólu w Lidze Konferencji? Uros Korun o atutach Jagiellonii, a tak mówi o zespole Olimpija Lublana

Jagiellonia - Olimpija Lublana Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 19.12.2024

Pewnym zmartwieniem dla kibiców Jagiellonii jest forma zespołu w końcówce tego roku. W 7 ostatnich meczach mistrzowie Polski odnieśli tylko jedno zwycięstwo - w Pucharze Polski z drugoligową Olimpią Grudziądz. W tym czasie po trzech zwycięstwach na początku fazy ligowej LK jedynie zremisowali na wyjeździe z Celje (3:3) i przegrali w Czechach z Mladą Bolesław (0:1). Dalej mają jednak kwestię awansu do 1/8 finału w swoich nogach i przed własną publicznością powalczą o utrzymanie miejsca w czołowej "8". Niestety, podobnie jak wcześniejsze mecze Ligi Konferencji transmitowane w Polsce na sportowych antenach Polsatu, mecz Jagiellonii z Olimpiją również będzie zakodowany.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Olimpija w telewizji i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Olimpija Lublana w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 19 grudnia 2024 r. na stadionie w Białymstoku. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!