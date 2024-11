Jagiellonie Białystok - Molde FK 0:0 (0:0)

Kartki: żółte:

Barmki:

Jagiellonia:

Molde:

Na żywo Jagiellonia Białystok - Molde FK Witamy w relacji na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Molde FK w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Start meczu o godzinie 21:00.

Odśwież relację

Jagiellonia – Molde relacja na żywo. Liga Konferencji dzisiaj 7.11 wynik live

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w europejskich pucharach w tym sezonie. W fazie ligowej, która od tego sezonu obowiązuje we wszystkich trzech zmaganiach pucharowych, wygrała już dwa mecze – z FC Kopenhaga 2:1 oraz mołdawskie Petrocub 2:0. Zwłaszcza ta pierwsza wygrana była sensacyjna, ponieważ Kopenhaga to stały uczestnik europejskich rozgrywek, który w minionym sezonie wyeliminował Raków Częstochowa i awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ba! W grupie z Bayernem, Galatasaray i Manchesterem United zajęła 2. miejsce i awansowała do 1/8 finału, gdzie przegrała z Manchesterem City. Nie oszukujmy się jednak – choć Jaga grała w tym meczu dobrze, to nie była stroną przeważającą i miała sporo szczęścia.

W meczu z Molde podopieczny Adriana Siemieńca będą musieli utrzymać nie mniejszą koncentrację, niż w starciu z Duńczykami. Norweski zespół to również bardzo solidna drużyna, o czym boleśnie w poprzednim sezonie przekonała się Legia Warszawa. W 1/16 Ligi Konferencji Molde wygrało w pierwszym meczu z „Wojskowymi” 3:2, a później rozbili ich w Warszawie aż 3:0! Jagiellonia pokazała jednak, że w tym sezonie nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i może ona dziś zrobić ogromny krok w stronę awansu do fazy pucharowej.