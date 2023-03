i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski na gorąco o meczu Lech - Djurgardens. Skomentuje wielki triumf w Lidze Konferencji Europy

Jan Tomaszewski słynie z ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Legendarny polski bramkarz po prostu mówi to, co myśli. Po spotkaniu Lech Poznań - Djurgardens nie powinien mieć powodów do narzekania. Wybitny piłkarz skomentuje wielką wygraną "Kolejorza", który jest o krok od ćwierćfinału trzeciego poziomu europejskich rozgrywek - Ligi Konferencji Europy. Jak skomentuje to w naszym programie na żywo? Oglądaj live z Janem Tomaszewskim.