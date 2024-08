Legia - Brondby RELACJA NA ŻYWO. Wynik live meczu Legii w el. Ligi Konferencji dzisiaj 15.08.2024

Legia - Brondby -:-

Legia Warszawa walczy w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Brondby. Tydzień temu legioniści wygrali w Danii 3:2, choć po pierwszej połowie przegrywali 1:2. W drugiej części gry udało im się odwrócić wynik, dzięki czemu przed rewanżem są w lepszej sytuacji. Do awansu wystarczy im nawet remis, ale Brondby z pewnością powalczy o zwycięstwo. Stawka jest wielka - w ostatniej rundzie eliminacji LKE na zwycięzcę czeka triumfator z pary Auda - Drita. Liczymy na to, że to Legia zagra pod koniec sierpnia o awans do fazy ligowej europejskich pucharów! Najpierw trzeba jednak ograć duńskie Brondby - początek rewanżowego meczu już o 18:00.

