Legia - Ordabasy TV NA ŻYWO. Legia - Ordabasy GDZIE OGLĄDAĆ? Legia - Ordabasy STREAM ONLINE LIVE DZISIAJ. Legia - Ordabasy O KTÓREJ i NA JAKIM KANALE w TV?

Legia - Ordabasy STREAM ONLINE LIVE. Legia - Ordabasy O KTÓREJ I GDZIE OGLĄDAĆ?

Każdy polski klub w pierwszych rundach eliminacji chce uniknąć jednego - dalekich wyjazdów. O ile Lechowi Poznań i Pogoni Szczecin los dopisał i trafili na zespoły "w pobliżu" o tyle Legia Warszawa mogła mówić o pechu. Wicemistrzowie Polski musieli udać się aż do Kazachstanu, bo ich rywalem w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy jest Ordabasy Szymkent. Podopieczni Kosty Runjaicia w pierwszym spotkaniu musieli mierzyć się nie tylko z rywalami, ale również z piekielnymi warunkami, bo temperatury sięgały 35 stopni Celsjusza. W takich warunkach niekiedy trudno siedzieć, a co dopiero grać na pełnych obrotach. W dodatku Legia była w trudnej sytuacji, po przegrywała już 0:2, ale zdołała wyrównać i do Polski wróciła z nie najgorszym wynikiem. Co najważniejsze, rewanż zagra przed własną publicznością.

Podglądamy oficjalny trening legionistów przed rewanżem z Ordabasami Szymkent 👀Kup bilet, #ChodźNaLegię ➡️ https://t.co/HlxxXZWwM9 pic.twitter.com/5ntz1r6CnW— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 2, 2023

Legia - Ordabasy TV TRANSMISJA LIVE. Legia - Ordabasy NA KTÓRYM KANALE?

- Jeżeli ktoś zakładał, że po siedmiogodzinnym locie i przy 35-stopniowym upale mecz w Kazachstanie będzie się spacerkiem, to poważnie się pomylił. W rewanżu też nie będzie spacerku. Musimy być skupieni - powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa, Kosta Runjaić. - Pierwszy mecz mógł potoczyć się różnie. Mogliśmy przegrać 0:2, nawet 0:3, ale też 2:4 czy 1:3, dlatego jestem zadowolony z osiągniętego remisu. W pewnych momentach był chaos, dlatego w rewanżu musimy zachować spokój, by nie dopuszczać do takich sytuacji - dodał.

Mecz Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent odbędzie się w czwartek 3 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Stream online można zobaczyć na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Legia - Ordabasy na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!