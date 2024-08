Legia Warszawa – Drita Relacja na żywo: Legia walczy o awans do Ligi Konferencji! [WYNIK, SKŁADY]

Legia Warszawa kontynuuje walkę o europejskie puchary. Podopieczni Goncalo Feio po wyeliminowaniu Brondby w elektryzujących okolicznościach w dwumeczu o awans do fazy głównej zmierzą się z kosowskim zespołem Drita Gnjilane. Zespół z Bałkanów pokonał w poprzedniej rundzie łotewski Auda FK, a wcześniej rozprawił się z ekipą Breidablik z Islandii. Przeprawa z Legią do łatwych nie będzie należeć. - Jeżeli ktoś spodziewa się spacerku, to ja od razu mówię, że tak nie będzie. Drita jest zupełnie inną drużyną niż Caernarfon Town. Przypomnę, że w ostatnich latach potrafili zremisować z Feyenoordem czy Viktorią Pilzno, a to mówi samo za siebie – mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Goncalo Feio, trener stołecznego zespołu.

Żona Franciszka Smudy usłyszała takie wieści przed pogrzebem męża. Żaden kibic nie powstrzyma łez

Legia Warszawa – Drita 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Legia Warszawa: Tobiasz - Augustyniak, Jędrzejczyk, Sergio Barcia - Wszołek, Kapustka, Goncalves, Luquinhas, Vinagre - Alfarela, Kramer

Drita: Maloku - Bejtulai, Mesa, Gomda, Ovouka - Krasniqi, Selmani, Broja, Dabiqaj, Ajzeraj - Krasniqi

Na żywo El. LKE: Legia - Drita Zapraszamy na relację na żywo z meczu eliminacji Ligi Konferencji Legia Warszawa - Drita. Początek spotkania o 18:00.

Odśwież relację