i Autor: Cyfra Sport Żalgiris - Lech transmisja na żywo Żalgiris - Lech Poznań TV gdzie oglądać rewanż Żalgiris - Lech dzisiaj 3.08.2023 live online na jakim programie transmisja Żalgiris - Lech

Żalgiris - Lech

Żalgiris - Lech transmisja na żywo Żalgiris - Lech Poznań TV gdzie oglądać rewanż Żalgiris - Lech dzisiaj 3.08.2023 live online na jakim programie transmisja Żalgiris - Lech

Waldemar Kowalski 9:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polskie ekipy bardzo dobrze radzą sobie w tegorocznych eliminacjach do europejskich pucharów i fani Lecha Poznań mają ogromną nadzieję, że rewanż z Żalgirisem Kowno będzie tylko formalnością dla "Kolejorza", który wygrał w pierwszym meczu przed własną publicznością 3:1. Na papierze polska ekipa jest stawiana w roli faworyta nie tylko do awansu, ale również do wygranej w rewanżu. Żalgiris - Lech transmisja na żywo Żalgiris - Lech Poznań TV gdzie oglądać rewanż Żalgiris - Lech dzisiaj 3.08.2023 live online na jakim programie transmisja Żalgiris - Lech