Awans wart miliony. Ile zarobi Raków za przejście Karabachu? Te pieniądze są już pewne

Wyeliminowanie mistrza Azerbejdżanu zapewniło piłkarzom Rakowa awans do 3. rundy el. Ligi Mistrzów, ale nawet w razie niepowodzenia Raków już jest wygrany pod względem finansowym. Ma bowiem zapewniony awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, który jest premiowany przez UEFA kwotą 2,94 mln euro czyli przy obecnym kursie ponad 13. mln złotych. Gdyby Częstochowianom udało się awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów do czego potrzebne jest pokonanie w 3. rundzie Arisu Limassol., w następnie jeszcze jednego rywala w IV rundzie eliminacji, to Raków zgarnie fortunę.

Premia za awans do fazy grupowej LM wynosi bowiem 15,64 mln euro, czyli ok. 69,6 mln zł. Powiększona może być ona za każdy zdobyty punkt w tej fazie rozgrywek. Zwycięstwo w fazie grupowej jest warte 2,3 mln euro, a remis 930 tys. euro. To wręcz kosmiczne pieniądze dla polskich klubów, nawet dla Rakowa, biorąc pod uwagę fakt, że budżet Rakowa w obecnym sezonie – jeden z najwyższych w ekstraklasie - wynosi ok. 70 mln złotych. Wiadomo już, że pierwszy mecz 3.rundy z Arisem, Raków zagra u siebie już w najbliższy wtorek (8 sierpnia). Rewanż 16 sierpnia na Cyprze.

