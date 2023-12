Antwerp - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Antwerp - FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Antwerp - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 13.12

Antwerp - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Antwerp - FC Barcelona

FC Barcelona miała w fazie grupowej Ligi Mistrzów swoje problemy, ale ostatecznie zdołała wykonać zadanie i awansowała dalej. Właściwie tylko pierwszy mecz z Royal Antwerp był lekki, łatwy i przyjemny, a późniejsze konfrontacje z FC Porto i Szachtarem Donieck były zaskakująco wyrównane. Na szczęście "Blaugrany", aż trzy z czterech meczów padły jej łupem, choć sensacyjna porażka na wyjeździe z Szachtarem jest sporą rysą na jej wynikach. Przed ostatnią kolejką Barca jest pewna awansu do 1/8 finału LM i tylko kataklizm odebrałby jej pierwsze miejsce w grupie. By w ogóle było to możliwe, piłkarze Xaviego muszą przegrać w ostatnim meczu z Antwerp. A to wydaje się dość mało prawdopodobne, choć trener Barcelony zapowiada, że da szansę młodym zawodnikom, a dla Belgów będzie to pożegnanie z europejskimi pucharami i z pewnością dadzą z siebie wszystko.

Royal Antwerp po raz pierwszy zagrał w Lidze Mistrzów, ale ta przygoda nie będzie wspominana najlepiej. Mistrzowie Belgii ponieśli pięć porażek i nie mają szans choćby na trzecie miejsce w grupie H. Mecz z Barceloną jest dla nich ostatnią szansą, by zdobyć jakiekolwiek punkty i dać kibicom niezapomnianą noc. Nadzieje w Antwerpii są tym większe, gdyż aktualny mistrz kraju wygrał trzy ostatnie mecze w przekonującym stylu. Z kolei Barca gra ostatnio poniżej oczekiwań. Podobnie jak Robert Lewandowski, który najprawdopodobniej rozpocznie mecz z Antwerp na ławce. Być może w trakcie spotkania Xavi wpuści go na boisko, choć wiele będzie zależało zapewne od wyniku.

Mecz Royal Antwerp - FC Barcelona w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 13 grudnia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Premium 3. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.