Bayern - Real. Gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV i stream online z półfinału Ligi Mistrzów dzisiaj 30.04

Bayern - Real transmisja w TV i stream online. Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów wkroczyła już w fazę półfinałów, a pierwszy z nich rozegra się w Monachium. Bayern, który w tym sezonie zdecydowanie częściej zawodził, gra o uratowanie sezonu. Po dwunastu latach monachijczycy stracili mistrzostwo Niemiec, które zapewnił już sobie Bayer Leverkusen. Wcześniej odpadli z Pucharu Niemiec, a Liga Mistrzów jest ich ostatnią szansą na trofeum. Najpierw trzeba jednak awansować do finału, a taki plan ma też Real Madryt. "Królewscy" są o krok od mistrzostwa Hiszpanii, a w ćwierćfinale LM po emocjonujących rzutach karnych wyeliminowali Manchester City. To zwycięstwo sprawia, że uchodzą za głównego faworyta do wygrania Ligi Mistrzów, choć w półfinale czeka ich trudna przeprawa z Bayernem.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄. 𝐀𝐋𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙 𝐀𝐑𝐄𝐍𝐀. 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐕𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃. Games don't come much bigger than this 🔥#MiaSanMia #UCL #FCBRMA pic.twitter.com/jsikx1Y4Np— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 30, 2024

Bayern - Real. Kto wygra mecz? Przewidywane składy

Bayern z Realem swego czasu rywalizował w Lidze Mistrzów rok po roku, ale po raz ostatni doszło do takiego starcia w półfinale edycji 2017/18. Teraz po sześciu latach ponownie niemiecko-hiszpańska rywalizacja wyłoni finalistę. Zarówno wtedy, jak i w ćwierćfinale sezonu 2016/17 to Real był górą. Również kilka lat wcześniej "Królewscy" wyeliminowali Bayern w półfinale edycji 2013/14. Historia jasno wskazuje faworyta tegorocznego półfinału. Bayern z pewnością musi dać z siebie wszystko w pierwszym meczu w Monachium. Oba zespoły przystąpią do rywalizacji w naprawdę mocnych składach.

Bayern: Neuer - Kimmich, Dier, Min-jae, Mazraoui - Laimer, Goretzka - Guerreiro, Musiala, Sane - Kane

Real: Lunin - Lucas, Rudiger, Nacho, Mendy - Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham - Vinícius, Rodrygo

Mecz Bayern Monachium - Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 30 kwietnia, o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport Premium 1. Stream online w internecie będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl!