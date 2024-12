Boli od samego patrzenia. Niezwykle brutalny faul w wielkim finale Copa Libertadores

Liverpool nie miał litości dla osłabionego Realu! "Królewscy" na skraju strefy awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów!

Wielki finał rozpoczął się od czerwonej kartki dla Gregore, pomocnika Botafogo. Ten już w 2. minucie popełnił koszmarny błąd, brutalnie faulując rywala. Mimo gry w osłabieniu, Botafogo zdołało wyjść na prowadzenie. W 35. minucie bramkę zdobył Luiz Henrique, kilka minut później strzelec pierwszego gola wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił Alex Telles.

W drugiej połowie dominowało Atletico Mineiro, w 47. minucie zdobyło kontaktowego gola. Do siatki trafił Chilijczyk Eduardo Vargas. Zespół z Belo Horizonte naciskał, a w końcówce Vargas miał dwie okazje do wyrównania. Do remisu zespół Mineiro jednak nie doprowadził. Wynik na 3:1 w doliczonym czasie gry, po świetnej akcji, ustalił Junior Santos.

Dla Botafogo to był pierwszy w historii finał Copa Libertadores, natomiast Atletico Mineiro, które wygrało rozgrywki w 2013 roku, już wcześniej cieszyło się z triumfu, z Ronaldinho w składzie.

