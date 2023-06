Edin Dżeko nie chce tego zrobić. Stanowcza reakcja gwiazdy futbolu

Cristiano Ronaldo przed szansą na kolejny rekord. Gwiazdor reprezentacji Portugalii zrobi to na Islandii?

Nie chce jechać do Rosji

Bośniacki napastnik tureckiego klubu piłkarskiego Fenerbahce, Edin Dżeko odmawia wyjazdu do Rosji na międzynarodowy turniej towarzyski, który odbędzie się w Sankt Petersburgu, informuje turecki Fotospor. Portal podkreśla, że nie tylko 37-letni Dżeko jest przeciwny występom w Rosji. Nazwisk innych obcokrajowców wicemistrza Turcji, którzy odmówili wyjazdu do Petersburga, nie wymieniono. Turniej PARI Premier Cup w Sankt Petersburgu potrwa od 1 do 15 lipca, wezmą w nim udział Fenerbahce Stambuł, azerbejdżański Neftchi Baku, Zenit Sankt Petersburg i Crvena Zvezda Belgrad.

Jest przeciwny wojnie

W listopadzie reprezentacja Bośni i Hercegowiny miała rozegrać towarzyski mecz z reprezentacją Rosji w Sankt Petersburgu. Dżeko, który jest kapitanem reprezentacji Bośni i Hercegowiny, pomocnik Miralem Pjanic, członek komitetu wykonawczego Związku Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny Azmir Husic oraz wiceprezes federacji Irfan Duric, wypowiedzieli się przeciwko grze. Spotkanie zostało odwołane. - Jestem przeciwny rozgrywaniu tego meczu! Jestem zawsze i tylko za pokojem - mówił w listopadzie Dżeko, który wówczas grał w Interze Mediolan. - Federacja zna moje zdanie! Niestety, to nie ja decyduję z kim zagra Bośnia i Hercegowina, ale moje stanowisko jest znane. Jestem przeciwny rozgrywania tego meczu, gdy cierpią niewinni ludzie. Solidaryzuję się z narodem ukraińskim w tych trudnych czasach - tłumaczył.

i Autor: East News Edin Dżeko z AS Roma