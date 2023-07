Gwiazdor nagle zmienił zdanie. Edin Dżeko sprzeciwiał się grze w Rosji, ale właśnie udał się do Petersburga

Rosyjskie kluby od czasu inwazji są wykluczone z rozgrywek UEFA oraz FIFA. Choć ich liga wciąż gra, to wielu obcokrajowców ją opuściło – jedni z powodów ideologicznych, inni z powodu braku perspektywy na walkę na poziomie europejskim. Nie oznacza to jednak, że rosyjskie kluby nie mają żadnych możliwości gry z tymi z innych krajów – przykładem jest choćby wspomniany już turniej towarzyski organizowany w Petersburgu, na które zaproszono kluby z krajów, które nie odcinają się od Rosji mimo prowadzenia przez nią zbrodniczej wojny. Na zaproszenie Zenita Sankt Petersburg odpowiedziały azerbejdżański Neftchi Baku, serbska Crvena Zvezda Belgrad oraz Fenerbahce Stambuł z Turcji. Początkowo przeciwny wyjazdowi do Rosji był nowy nabytek Fenerbahce, Edin Dżeko. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że poleciał on do Rosji.

Edin Dżeko sprzeciwiał się meczowi przeciwko rosyjskiej drużynie. Zmienił zdanie?

W listopadzie Edin Dżeko był jednym z Bośniaków, którzy protestowali przeciwko towarzyskiemu meczowi jego reprezentacji z kadrą Rosji. Dzięki temu i innym głosom sprzeciwu mecz został odwołany. Nie dziwiło więc, że teraz były gracz Interu sprzeciwiał się także wystąpieniu w towarzyskim turnieju klubowym w Rosji. Zaskakujące jest natomiast to, że ostatecznie znalazł się on w kadrze Fenerbahce, która udała się do Petersburga.

W mediach społecznościowych pojawiła się lista zawodników Fenerbahce, którzy pojadą na turniej do Rosji, a wśród nich znalazło się nazwisko bośniackiego napastnika. Klub opublikował także nagranie, na którym widać, jak Dżeko wsiada z innymi zawodnikami do autokaru. Nie wiadomo na razie, czy finalista Ligi Mistrzów z tego roku w ogóle zagra w którymś ze spotkań, ani co sprawiło, że jednak postanowił udać się do Rosji.