Inter przypieczętuje awans do finału? Nerazzurri w roli wielkiego faworyta!

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – AC Milan

Przed rozpoczęciem ubiegłotygodniowego, pierwszego meczu półfinałowego pomiędzy Milanem a Interem wydawało się, że to nominalni goście są delikatnym faworytem tego pojedynku. Chyba mało kto spodziewał się jednak tak piorunującego w wykonaniu Interu początku. Nie upłynął nawet pierwszy kwadrans, a Nerazzurri po golach Edina Dzeko i Henrikha Mkhitaryana prowadzili już różnicą dwóch bramek. A przecież mogło być jeszcze wyżej, w słupek trafił bowiem Hakan Calhanoglu, a wyśmienitą okazję na ustrzelenie dubletu zmarnował wspomniany wcześniej reprezentant Armenii. W dalszej fazie mecz nieco się wyrównał, ale nie sposób było nie odnieść wrażenia, że podopieczni Simone Inzaghiego są ukontentowani dwubramkową zaliczką i nie dążą do strzelania kolejnych goli. Rossoneri nie bardzo byli natomiast w stanie zagrozić lepiej dysponowanemu rywalowi, przez co rezultat tego meczu został ustalony w pierwszym kwadransie. To z pewnością cieszy wszystkich fanów Interu, którzy w najbliższy wtorek będą oczekiwali od swoich ulubieńców przypieczętowania awansu do wielkiego finału. Tym bardziej, że teraz to Lautaro Martinez i jego koledzy wystąpią w roli gospodarza, Stadio Giuseppe Meazza wypełni się zatem czarno-niebieskimi barwami. Zdaniem TOTALbet trzecia obecnie drużyna Serie A we wtorkowy wieczór faktycznie będzie mogła świętować. W opinii bukmachera Inter powinien bowiem zwyciężyć także w starciu rewanżowym.

Inter faworytem tego dwumeczu jest jednak nie tylko ze względu na dość pokaźną zaliczkę z pierwszego pojedynku, ale również z uwagi na obecną dyspozycję obu zespołów. Ekipa prowadzona przez Simone Inzaghiego notuje obecnie serię siedmiu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach, a większość z nich została odniesiona w sposób efektowny i przekonujący. Co warte uwagi, bardzo dobrze w tych spotkaniach prezentowali się zawodnicy formacji ofensywnej – Romelu Lukaku zapisał na swoim koncie 5 goli i 3 asysty, Lautaro Martinez 6 goli i asystę, Edin Dzeko – 3 trafienia. W zdecydowanie gorszej dyspozycji jest natomiast Milan, który w ośmiu poprzednich meczach – biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki – zwyciężał zaledwie dwukrotnie. Tak rozczarowujące rezultaty sprawiły, że podopieczni Stefano Pioliego nie tylko mocno zmniejszyli swoje szanse na awans do finału Ligi Mistrzów, ale postawili się w niezwykle trudnym położeniu także w kontekście awansu do kolejnej edycji tych rozgrywek. Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Rossoneri zajmują bowiem w Serie A piątą lokatę, tracąc do czwartego Lazio cztery „oczka”. Czy przy obecnej formie drużyny jest to strata realna do odrobienia? Trudno powiedzieć. Zanim jednak Milan powróci do rodzimych rozgrywek, przed nimi rewanżowy półfinał LM przeciwko lokalnemu rywalowi. Zdaniem TOTALbet we wtorek nie będziemy świadkami niesamowitego zwrotu akcji i to Inter zamelduje się w stambulskim finale. Kurs na taki rozwój wypadków bukmacher ustalił na poziomie 1.04, ewentualny awans Milanu „wyceniono” natomiast aż na 11.00.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Inter – 2.08 remis – 3.45 Milan – 3.85

Awans:

Inter – 1.04 Milan – 11.00

Sposób awansu:

Inter w regulaminowym czasie – 1.04

Inter w dogrywce – 19.00

Inter w rzutach karnych – 22.00

Milan w regulaminowym czasie – 15.00

Milan w dogrywce – 30.00

Milan w rzutach karnych – 22.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.25 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.15 powyżej 1.5 – 1.35

poniżej 2.5 – 1.73 powyżej 2.5 – 2.08

poniżej 3.5 – 1.27 powyżej 3.5 – 3.65

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 7.00

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

