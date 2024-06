Jagiellonia poznała rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów. Są już pierwsze komentarze internautów: „To trochę przerażające”

Vinicius Junior dostąpił nie lada zaszczytu, co za wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt

To robi wrażenie!

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

„Jaga” – dzięki podziałowi na „grupy” dokonanemu przez UEFA przed rozpoczęciem ceremonii – trafić mogła m.in. na mistrza Izraela, Maccabi Tel Awiw, ale także na doskonale znany w naszym kraju zespół Karabachu Agdam. Co prawda w poprzedniej edycji z Azerami – po twardym dwumeczu – uporał się Raków, ale wcześniej sprawili oni solidne lanie poznańskiemu Lechowi. Nie do końca przyjazna wydawała się też perspektywa rywalizacji ze zwycięzcą pary mistrz Słowacji (Slovan Bratysława) – mistrz Macedonii (FK Struga).

W Nyonie – przynajmniej teoretycznie – los się jednak do białostoczan uśmiechnął. Ich rywalem będzie lepszy w rywalizacji FK Panevėžys (Litwa) - HJK Helsinki (Finlandia). Pierwsze spotkanie (23/24 lipca) Jagiellonia rozegra na wyjeździe, rewanż w Białymstoku odbędzie się tydzień później.

Ewentualny awans do III rundy kwalifikacji LM oznaczałby już gwarancję występów białostoczan w fazie grupowej jednego z trzech europejskich pucharów. Pierwsze komentarze ze strony polskich mediów są optymistyczne. „Dobre losowanie mistrzów Polski” – napisał Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”. Ciekawy jest za to wpis jednego z kibiców z Finlandii. „Potencjalnym przeciwnikiem w drugiej rundzie jest mistrzPolski Jagiellonia Białystok. To trochę przerażające” – przeczytaliśmy na portalu X.