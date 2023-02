Klęska z Realem osłabiła pozycję Kloppa. Niemiec zastąpi Niemca? Sensacyjne doniesienia

Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy we wczorajszym mecz, szczególnie, gdy Liverpool po 14. minutach prowadził 2:0. Skończyło się klęską i blamażem, jak określają porażkę angielskie media. Wietrzą one też możliwą zmianę na stanowisku trenera „The Reds”. Kloppa wiąże kontrakt z Liverpoolem do 2026, ale jego pozycja nie wydaje się całkiem pewna. Po porażce 2:5 awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów graniczy z cudem. W Premier League Liverpool zajmuje 8. miejsce, ze strata 7 punktów do czwartego miejsca, które gwarantuje grę w LM w przyszłym sezonie. Według portalu CaughtOffside jednym z kandydatów do zastąpienia Kloppa jest jego…rodak Julian Nagelsmann. - „Liverpool wskazał trenera Bayernu Monachium Juliana Nagelesmanna jako potencjalnego zastępcę Jurgena Kloppa" – poinformował CaughtOffside na Twitterze. Nagelsmann, obecny szkoleniowiec Bayernu, ma kontrakt z niemieckim klubem również do czerwca 2026 roku. Jednocześnie od dłuższego czasu występują mniejsze czy większe spory Nagelsmanna z zarządem Bayernu, które mogłyby doprowadzić do wcześniejszego zakończenie współpracy. Jeśli tak miałoby się stać, to według angielskich dziennikarzy, 36-letni szkoleniowiec skorzystałby z oferty Liverpoolu. Na razie to tylko rozważania, ale wydaje się, że po ostatnich niepowodzeniach Liverpoolu i ewentualnego braku awansu do Ligi Mistrzów w kolejnej edycji, scenariusz ze zmianą trenera „The Reds” jest bardzo realny.

