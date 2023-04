Kłopoty, kłopoty Bayernu. Kłótnie, zwolnienia i zła taktyka. "Bayern musi się odnaleźć bez Lewandowskiego"

Wtorkowa z City doprowadziła do rękoczynów pomiędzy ofensywnymi piłkarzami Bayernu. Senegalczyk został zawieszony przez klub do odwołania. Kilkanaście miesięcy temu Sane wydawał się idealnym wsparciem dla Lewandowskiego, od lata Mane miał pracować na miano doskonałego następcy Polaka.

– W ostatnich ośmiu latach Bayern był ustawiony pod Roberta Lewandowskiego. Abstrahując od jego obecnej formy, to Robert zawsze dawał Bawarczykom liczby. Nie tylko w Bundeslidze, ale i w Lidze Mistrzów. Bayern musi się odnaleźć bez Lewandowskiego. Zmienił trenera, co było wielkim błędem. Nie powinni zabierać Julianowi Nagelsmannowi tego, co zdążył w tym sezonie wywalczyć. W Manchesterze widziałem Bayern, który jest niepewny. Niektórzy piłkarze wyglądali jakby nie widzieli o co chodzi Tomasowi Tuchelowi, bo w 10 dni on nie był w stanie wiele zmienić – uważa Gilewicz.

Bayern został skarcony przez City, pokonany przez Freiburg w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, w lidze do końca musi drżeć o obronę tytułu. – Patrząc na ich mecz z Freiburgiem, to nie wiem, czy oni zdobędą mistrzostwo Niemiec. Borussia Dortmund będzie naciskać do końca i to dobrze dla ligi. Bayern potrzebuje coś więcej niż zwykłego napastnika. Bawarczycy potrzebują piłkarza, który będzie strzelał gole w momencie, gdy drużynie nie idzie. Robert Lewandowski potrafił to robić. I Bayern potrzebuje kogoś takiego. Może Kolo Muani? Może Harry Kane lub Victor Osimhen? Potrzebują piłkarza, którego będą mieć przez sześć lub siedem lat, tak jak mieli Roberta – dodaje „Gilu”, któremu nie podoba się obecny pomysł na grę w wykonaniu Bayernu. – Od samego początku mówiłem, gdy Julian Nagelsmann zaczął grać bez klasycznej „dziewiątki”, że to zły pomysł. Mamy tego potwierdzenie. Gdy grał Eric Maxim Choupo-Moting, to Bayern był skuteczny. Bez niego wygląda to inaczej i słabiej. Ktokolwiek będzie grał w Bayernie na środku ataku, to jeśli nie jest to porządny napastnik, to będzie źle - były reprezentant Polski, również komentator Bundesligi w Viaplay.

