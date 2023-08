Kopenhaga - Raków TV na żywo gdzie oglądać? Kopenhaga - Raków LIVE ONLINE w internecie. Kopenhaga - Raków stream online na którym kanale mecz Kopenhaga - Raków

Raków pisze własną historię, chce wygrać wielki finał. Niezwykłe słowa Dawida Szwargi: co mają... koty do meczu z Kopenhagą?

Z przygody Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach można być w tym sezonie dumnym. Mistrzowie Polski już od dłuższego czasu są pewni, że na międzynarodowej arenie będą występować co najmniej przez całą jesień. Po wyeliminowaniu Karabachu zapewnili sobie udział w Lidze Konferencji Europy, a po pokonaniu Arisu Limassol awansowali do Ligi Europy. Celem nadrzędnym jest jednak Liga Mistrzów. Ostatnim rywalem Rakowa jest FC Kopenhaga. Choć Duńczycy nie pokazali niczego specjalnego w pierwszym spotkaniu, z Sosnowa wywieźli korzystny dla siebie wynik. Częstochowianie na północy Europy będą musieli odrabiać jednobramkową stratę. A na Parken Kopenhaga nie lubi przegrywać, co udowodniła wielokrotnie w poprzednich meczach domowych.

- Ten mecz traktujemy jak finał. Chcemy osiągnąć nasz cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku, jaki był w pierwszym spotkaniu, natomiast dalej drużyna bardzo mocno wierzy w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel, czyli zwycięstwo - powiedział szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, Dawid Szwarga.

