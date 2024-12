Real - Pachuca TRANSMISJA TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać dzisiaj mecz o Puchar Interkontynentalny Real Madryt - Pachuca dzisiaj 18.12.2024?

Real Madryt - Pachuca: Kiedy i gdzie oglądać mecz?

Mecz Real Madryt - Pachuca jest pierwszym meczem o Puchar Interkontynentalny po długiej, dwudziestoletniej przerwie. W przeszłości rozgrywki te odbywały się w latach 1960 - 2004. Teraz Puchar Interkontynentalny i już w pierwszej edycji Real Madryt, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024 może dołożyć go do swojej i tak pokaźnej kolekcji. Tym bardziej, że hiszpańska drużyna jest murowanym faworytem. Wszystko przez fakt, że CF Pachuca jest zdecydowanie niżej notowana i wyceniana na zaledwie ułamek tego, ile warty jest Real.

Portal Transfermart.de wycenia meksykańską drużynę na zawrotne 48,4 mln euro - dla porównania, cały Real Madryt wart jest 1,36 mld euro. Co więcej, sam Eder Militao, czy Endrick wyceniani są wyżej niż Pachuca (obaj po 60 mln euro). Dla "Królewskich" to przede wszystkim okazja do zdobycia kolejnego trofeum, ale również przełamania słabszej serii. Przed kilkoma dniami "Królewscy" niespodziewanie zremisowali 3:3 z Rayo Vallecano i nie wykorzystali okazji do tego, aby wyprzedzić Barcelonę w tabeli LaLiga oraz zająć fotel lidera. Niestety, kibice nie będą mieli okazji, aby oglądać mecz Real - Pachuca w polskiej telewizji.

Real - Pachuca transmisja tv i stream online

Spotkanie o Puchar Interkontynentalny Real - Pachuca odbędzie się w środę 18 grudnia na stadionie w Lusajl w Katarze i rozpocznie się godzinie 18:00 czasu polskiego. TRANSMISJA Z MECZU Real Madryt - Pachuca nie będzie prowadzona przez żadną z polskich stacji, jednak kibice będą mieli okazję śledzić losy meczu poprzez stream live online, jedynie za pośrednictwem platformy FIFA+. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie relacja na żywo z meczu Real - Pachuca (TUTAJ!). Zapraszamy!