Lewandowski bez oporu wypalił o Zielińskim. Tak skomentował jego sytuację w Napoli, nie miał złudzeń

Napoli bez Zielińskiego zmierzy się z Lewandowskim i spółką

Robert Lewandowski na pewno nie może być zadowolony z przebiegu obecnego sezonu – zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. FC Barcelona ma dużą stratę w lidze do prowadzącego Realu Madryt, a z Pucharu Króla już odpadła. Podopieczni Xaviego wciąż są jednak w grze jeśli chodzi o inne rozgrywki pucharowe – już w nadchodzącym tygodniu FC Barcelona zmierzy się z SSC Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeśli polscy fani liczyli na starcie dwóch najlepszych polskich zawodników z pola, to niestety się rozczarują – Zieliński nie został zgłoszony do rozgrywek, a jest to zemsta Aurelio De Laurentiisa, szefa Napoli, za niepodpisanie przez Polaka nowego kontraktu. Teraz Lewandowski postanowił skomentować sytuację kolegi z kadry.

Robert Lewandowski wyjawił, co powiedział mu Zieliński. Wszystko przewidział

Robert Lewandowski przed nadchodzącym spotkaniem udzielił wywiadu w „Przeglądzie Sportowym”. Polski napastnik przyznał, że Barcelona wierzy jeszcze w sukcesy w tym roku. – Priorytetem jest Champions League? Oczywiście, że tak, choć na żadnym froncie nie składamy broni. Najpierw chcemy dogonić Gironę, być na drugim miejscu, a potem spojrzeć, ile jest straty do Realu. Natomiast w Champions League chcemy zajść jak najdalej – powiedział. Przyznał też, że sam Zieliński spodziewał się, że może zostać źle potraktowany przez szefa Napoli. – Podczas listopadowego zgrupowania kadry Piotrek mówił, co może się wydarzyć i przedstawiał możliwe scenariusze – jeden z nich wyglądał właśnie tak. Podpisał kontrakt z Interem i z tego powodu nie zagra w Champions League – ujawnił kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski nie ma złudzeń. Mocna ocena sytuacji Zielińskiego

Napastnik Barcelony nie zamierzał udawać, że nie wie, co dzieje się w SSC Napoli z „niesfornymi” zawodnikami. – W ogóle nie chcę komentować jego decyzji, ale jestem przekonany, że sobie poradzi. Wybrał najlepszą opcję dla siebie na przyszłość. A jest w klubie, w którym nie pierwszy raz słychać, co dzieje się z zawodnikami nieposłusznymi wobec prezydenta De Laurentiisa – dodawał. Lewandowski przypomniał, że on zachował się podobnie do Zielińskiego, ale wówczas Borussii Dortmund nie zabrakło klasy, tak jak teraz Napoli. – Ja, kiedy odchodziłem z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, na szczęście takiej sytuacji nie miałem, rozstawałem się w zgodzie, miałem komfort i do ostatniego meczu grałem w BVB. W moim przypadku obie strony mogły się rozstać godnie i z klasą. W przypadku Piotrka jest wiele emocji – ocenił Lewandowski.

Podkreślił on też, że jest przekonany o dobrym przygotowaniu Zielińskiego do marcowych meczów. – Mam nadzieję, że mimo tej sytuacji będzie zbierał minuty w Serie A - w niedzielę zagrał przeciwko Milanowi. I na marcowe baraże przyjedzie w optymalnej formie. To doświadczony piłkarz, poradzi sobie - o jego technikę się nie boję, fizycznie też będzie ok. Po tylu latach spędzonych w Neapolu nie wierzę, że zupełnie zostanie odsunięty od gry – zakończył.