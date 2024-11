Mohamed Slaha wykorzystuje sytuacje, jest skuteczny i robi przewagę

Kontrakt reprezentanta Egiptu obowiązuje do końca sezonu. Czy zostanie w klubie z Anfiel Road, czy jednak zmieni barwy? w każdym razie start w tym sezonie ma imponujący. - Miał taki przejściowy okres, ale teraz prezentuje się wyśmienicie - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Wie też o co gra, bo w tle jest nowy kontrakt z Liverpoolem lub z innym klubem. Ciekawe, jak to się zakończy. Widać, że jest burzliwie. Salah pokazuje się. Jest zawsze tam, gdzie trzeba. Wykorzystuje sytuacje, jest skuteczny i robi przewagę. Strzela dużo goli, ale cały Liverpool gra dobrze. Siłą jest zespołowość. Środek bardzo dobrze radzi sobie pod presją. Drużyna dużo biega, stosuje wysoki pressing. Właśnie tak chce grać trener Slot i to bardzo dobrze wychodzi. Najbardziej podoba mi się gra pomocników. Ryan Gravenberch osiągnął szczyt formy. Trener Slot świetnie rozpoznaje jakość zawodników i ich przydatność do poszczególnych meczów i faz - ocenił były kadrowicz.

Real pomału odzyskuje blask, to będzie idealna konfrontacja

Liverpol wygrał cztery mecze w Lidze Mistrzów. Czy przedłuży zwycięską serię w tych rozgrywkach? - W takich meczach nie ma faworyta - przekonywał Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Oba zespoły są w bardzo dobrej formie. Jeden błąd może decydować o tym, kto wygra to spotkanie. Real pomału odzyskuje blask. To będzie idealna konfrontacja. Liverpool gra wysokim pressingiem. Można powiedzieć, że podobnie jak Barcelona. Dlatego to będzie ciekawa potyczka. Trener Slot bardzo uczula podopiecznych, bo Real ma w swoich szeregach dużo gwiazd i indywidualności. Oni lubią błyszczeć w takich meczach. Pamiętam, że Anfield Road był szczęśliwy dla Królewskich - dodał były reprezentant Polski.

