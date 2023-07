Mówili na niego Cesarz Estonii. Konstantin Vassiljev tak postrzega mistrza Polski [ROZMOWA SE]

Gwiazdor nagle zmienił zdanie. Edin Dżeko sprzeciwiał się grze w Rosji, ale właśnie udał się do Petersburga

„Super Express”: - Jak ocenia pan szanse Flory w starciu z mistrzem Polski?

Konstantin Vassiljev (kapitan Flory Tallinn): - Faworytem jest Raków. To najmocniejszy z zespołów na który mogliśmy trafić. Jeśli chcemy coś osiągnąć, to nie możemy się żalić, że losowanie nam nie sprzyjało. Trzeba wyjść i walczyć. Zaraz po losowaniu dostałem wiele wiadomości od znajomych z Polski. „Kosta, widzimy się w Polsce”.

- Co może pan powiedzieć o Rakowie?

- Nie znam tak dobrze Rakowa, bo gdy grałem w Polsce, to wtedy jeszcze ten klub nie występował w ekstraklasie. Ale w ostatnich latach wyrósł na silny zespół. Był w czołówce, a w ostatnim sezonie sięgnął po tytuł. Może nie ma tam gwiazd, ale w mojej ocenie jest silny jako całość. To daje więcej możliwości. Uważam, że to dobry zespół. Zresztą, nie ma inne opcji skoro to mistrz Polski.

- Flora jest w rytmie meczowym, a Raków dopiero zaczyna nowy sezon. Czy to będzie waszym atutem?

- Nie sądzę, żebyśmy mieli z tego powodu przewagę. Wiem, że Raków stracił ostatnio Ivi Lopeza, który jest kontuzjowany. To był lider zespołu, życzę mu zdrowia. Tak naprawdę trudno przewidzieć, jak zagra mistrz Polski, bo w końcu nie ma już trenera Marka Papszuna. Nie wiadomo, jak jego następca Dawid Szwarga zmieni oblicze zespołu, sposób gry, taktykę.

- Kapitan Rakowa Zoran Arsenić mówi, że mistrz Polski celuje w awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

- Wiem jedno: Raków podejdzie do meczów z nami bardzo poważnie. Nie wyjdzie na zasadzie, że „jakoś to będzie”. Po prostu będzie przygotowany pod każdym względem na Florę, bo wiedzą, jakie mają zadanie do wykonania.

- Przed dwoma laty Flora rywalizowała w el. Ligi Mistrzów z Legią. Jak pan wspomina tamte spotkania?

- Wtedy Legia była górą, ale zostawiliśmy po sobie dobre wrażenie. Nie byliśmy zadowoleni, bo w Tallinnie mieliśmy swoje okazje. Naprawdę, mogliśmy sprawić niespodziankę. Odpadliśmy, ale te mecze z Legią sprawiły, że uwierzyliśmy w siebie. Dodały nam wiary w nasze możliwości, co pokazaliśmy w Lidze Konferencji. Po raz pierwszy w historii klub z Estonii dotarł do fazy grupowej europejskich pucharów.

- Jaki cel zatem ma Flora w tym sezonie?

- Występy w Europie są zawsze dla nas wyzwaniem. Traktujemy je poważnie. Reprezentujemy estoński futboli i kraj. To szansa, aby się pokazać. Co możemy osiągnąć w tej edycji? Mądrzejsi będziemy po meczach z Rakowem. Mistrz Polski chce awansować, nam też się to marzy. Ważne, żeby w Częstochowie udało się wywalczyć korzystny wynik. Chciałbym, aby przed rewanżem w Tallinie wszystko wciąż było otwarte.

- Niebawem skończy pan 39 lat, a wciąż należy do liderów Flory. Jaki jest pana sekret na piłkarską długowieczność?

- Zdrowie dopisuje, a poza tym granie sprawia mi wielką przyjemność. Każdego dnia z uśmiechem wychodzę na trening. Nie brakuje mi motywacji, a przede wszystkim chęci, aby być w formie i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie.

- Flora poradziłaby sobie w polskiej lidze?

- Może nie bylibyśmy w czołówce ligi, ale miejsce w środku tabeli byłoby realne. W Estonii są piłkarze, którzy mogliby grać w ekstraklasie. Większość potrzebowałaby czasu, żeby dostosować się do intensywności i sposobu gry. Zresztą, we Florze występuje kilku chłopaków, którzy znają polską ligę. Jak Ken Kallaste, Henrik Ojamaa czy Sergei Zenjov.

- W ostatniej kolejce Flora zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Paide. Duży zawód?

- W poprzednich latach ten zespół należał do czołówki w Estonii. Obecnego sezonu nie zaliczą do udanych. Na pewno nie oddaje on możliwości zespołu. Mieliśmy okazje, ale tym razem nic nie wpadło. Takie mecze się zdarzają.

