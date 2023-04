Napoli weźmie odwet za niedawny blamaż? Włoski hit w LM!

Tego chyba nikt nie mógł się spodziewać. Na początku kwietnia targany sporymi problemami Milan, notujący serię czterech z rzędu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach, udał się do Neapolu, by stawić czoła drużynie pewnie kroczącej po mistrzostwo Włoch. Miażdżąca większość ekspertów wieszczyła pewne zwycięstwo gospodarzy, którzy… srogo zawiedli. Stare piłkarskie porzekadło mówi jednak o tym, że gra się tak jak przeciwnik pozwala. Dokładnie tak było w tym przypadku – Milan rozegrał genialne zawody i już do przerwy prowadził różnicą dwóch bramek (gole Diaza i Leao). Po zmianie stron portugalski skrzydłowy ustrzelił dublet, a dominację mediolańczyków przypieczętował bramką zdobytą po indywidualnej akcji Saelemaekers. Ostatecznie Rossoneri zwyciężyli na Stadio Diego Armando Maradona aż 4:0, co w zupełnie innym świetle stawia ich przed zbliżającym się ćwierćfinałowym dwumeczem Ligi Mistrzów. Jeśli drużyna prowadzona przez Antonio Pioliego po raz kolejny będzie w stanie zaprezentować taki futbol jak przed kilkunastoma dniami, ich awans do najlepszej czwórki wydaje się jak najbardziej realny. Zdaniem TOTALbet taki scenariusz nie jest jednak zbyt prawdopodobny. W opinii bukmachera wyraźnym faworytem tego starcia będą neapolitańczycy.

Napoli w ostatnich tygodniach pokazało jednak, że nawet na Stadio Diego Armando Maradona jest „do ugryzienia”. Nie chodzi bowiem jedynie o blamaż w starciu z Milanem, ale komplet punktów spod Wezuwiusza potrafiło wywieźć także rzymskie Lazio, zwyciężając 1:0. Nie zmienia to jednak faktu, że drużyna prowadzona przez Luciano Spalettiego jest bezsprzecznie najlepszą ekipą obecnego sezonu we Włoszech, o czym świadczy dorobek punktowy. Aż 74 „oczka” uzbierane w 29 meczach i 16 pkt przewagi nad drugim w tabeli Lazio – to nie może być przypadek. Co więcej, Partenopei równie dobrze spisują się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie najpierw bardzo pewnie wygrali zmagania w swojej grupie, a następnie bez problemu awansowali do ćwierćfinału kosztem Eintrachtu Frankfurt (5:0 w dwumeczu). To wszystko sprawia, że jeszcze przed kilkoma tygodniami neapolitańczycy wydawali się być murowanym faworytem dwumeczu przeciwko Milanowi. Wspominany już powyżej mecz ligowy pomiędzy tymi zespołami nieco zachwiał jednak tą hierarchią. Pomimo tego w opinii ekspertów z TOTALbet wciąż wyżej stoją akcje lidera Serie A. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na awans Piotra Zielińskiego i jego kolegów płaci bowiem 1.40 zł, w przypadku rozstrzygnięcia korzystnego dla Milanu analogiczny zarobek wyniesie natomiast 2.85 zł.

