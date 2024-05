Niejedno kibicowskie serce pęknie na ten widok. Szczęśliwy sędzia Biało-Czerwonych złapany w szczególnym momencie, kamery wszystko zarejestrowały [WIDEO]

Co za piękność!

Żona Szymona Marciniaka stoi za jego sukcesem. To ona skradła serce sędziego, stroni od błysku fleszy

Pilny komunikat od Szymona Marciniaka przed meczem Real - Bayern. Poruszenie pod nagraniem z sędzią. Jasno to przekazał

Zdjęcia Daniele Orsato – bo o nim mowa – po tym meczu obiegły cały świat. Doświadczony włoski rozjemca miał trudne zadanie i musiał podjąć kilka długo dyskutowanych decyzji w rewanżowym starciu PSG – BVB. I nie uciekł od krytyki: nasz były międzynarodowy arbiter, Marcin Borski, uznał, że gospodarzom należała się „jedenastka” za faul Nico Schlotterbecka na Kylianie Mbappe.

Nie poczucie własnych pomyłek spowodowało jednak wspomnianą łezkę, którą uronił Orsato. Zbliżający się do „pięćdziesiątki” sędzia (rocznik 1975) już wcześniej zdecydował, że po EURO 2024 zakończy swą piękną międzynarodową karierę z gwizdkiem. Doskonale więc zdawał sobie sprawę, że ostatni gwizdek na Parc de Princes kończy jego dwunastoletnią (rozpoczętą meczem Dinama Zagrzeb z FC Porto) przygodę z Ligą Mistrzów. Stąd wielkie wzruszenie – nie tylko jego, ale i jego boiskowych asystentów, co widać na poniższym filmie.

Nach dem Abpfiff brach Daniele Orsato in Tränen aus. Es war sein letztes Champions League-Spiel, die EM als krönender Abschluss. #PSGBVB #Team #Orsato pic.twitter.com/D5H5XExLxO— IG Schiedsrichter (@IgSchiri) May 8, 2024

Wracając zaś do szczęścia, które przynosił Biało-Czerwonym, przypomnieć trzeba koniecznie, że to właśnie Orsato kilka tygodni temu prowadził finał baraży o EURO 2024, w którym w Cardiff nasi reprezentanci rzutami karnymi pokonali Walijczyków. A w marcu 2022 to właśnie włoski rozjemca gwizdał na Stadionie Śląskim, kiedy Polacy – kosztem Szwedów – awansowali na mundial w Katarze!