Niepokojące wieści w sprawie Modera! Trener przekazał pilne informacje, sytuacja w jego klubie jest katastrofalna

Jakub Moder znów kontuzjowany? Niepokojące informacje!

Jakub Moder nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie Brighton po powrocie po kontuzji i długiej rekonwalescencji. W nowym zespole pomocnik pokazał jednak, dlaczego był najdroższym zawodnikiem w historii sprzedanym przez polski klub. Szybko odnalazł się w drużynie i stał się podstawowym zawodnikiem, wychodząc w pierwszym składzie m.in. na oba mecze z AC Milan w barażu o 1/8 finału Ligi Mistrzów. Polak wyróżnił się zwłaszcza w pierwszym meczu, wygranym przez Feyenoord 1:0, za który zebrał bardzo dobre recenzje w kraju i za granicą. Ostatecznie Polak i jego drużyna mogą cieszyć się z awansu (remis 1:1 w rewanżu), ale to nie zakończyło problemów zespołu, który wciąż mierzy się z plagą kontuzji. Co więcej, istnieją obawy, że Moder także ma problemy ze zdrowiem!

Cezary Kucharski: Robert Lewandowski nie wierzy w sukces tej reprezentacji

Jak podał Mikos Gouka z "Algemeen Dagblad" Jakub Moder oraz Antoni Milambo nie trenowali z zespołem przed spotkaniem z Nijmegen. Choć nie podano więcej szczegółów, to kibice już zaczęli się obawiać, że oznacza to urazy wspomnianej dwójki. Jak wcześniej pisał profil poświęcony Feyennordowi, brakować może aż 15 zawodników. – Sytuacja w Feyenoordzie jest krytyczna. Jeżeli wszystko się dzisiaj potwierdzi, liczba kontuzji będzie wynosić 15! W kuluarach mówi się, że awaryjnie do kadry ma być dowołanych po kilku zawodników z najstarszych roczników akademii. Jutro przeciwko NEC kadra Feyenoordu może nie być już opisywana jako B, a C – czytamy na profilu Feyenoord Polska na portalu X. Początkowo nie podawano żadnych oficjalnych informacji, ale na konferencji prasowej przed meczem trener Robin van Persie wyjaśnił nieobecność Modera i potwierdził, że nie zagra on w najbliższym meczu. – Moder w ostatnim meczu nabawił się urazu. Przez ostatnie dwa dni trenował częściowo z zespołem Jutro nie zagra, choć jego występ przeciwko Interowi jest możliwy – cytuje wypowiedź van Persiego wspomniany wcześniej profil.

