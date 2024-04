Piłkarz Bayernu pewny swego przed hitem Ligi Mistrzów. Niemiecki klub walczy o jedyne trofeum w tym sezonie

Faworytem dwumeczu wydaje się być Real, który w ćwierćfinale wyeliminował obrońcę trofeum, Manchester City, ale mistrzowie Niemiec wierzą w swoją siłę. - Zdajemy sobie sprawę, że Real Madryt jest bardzo doświadczony i ma bardzo dużo jakości. Ich doświadczenie w tych rozgrywkach pozwoliło im wygrać wiele meczów. Wierzą w swoje siły i znają swoje zalety. Zawsze mogą być niebezpieczni. Mimo to podchodzimy do tego meczu z dużą pewnością siebie – powiedział Josua Kimmich, jeden z asów Bayernu na konferencji prasowej przed meczem.

Bayern choć stracił w tym sezonie mistrzostwo Niemiec na rzecz Bayeru Leverkusen, to w Lidze Mistrzów gra bardzo skutecznie. Te rozgrywki są ostatnią szansą dla Bawarczyków na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie, bo i w Pucharze Niemiec odpadli we wczesnej fazie.

- Podchodzimy do meczu z Realem z dużą pewnością siebie [...] Jesteśmy świadomi, że nasz sezon nie był zbyt dobry, było wiele wzlotów i upadków. Nadrobiliśmy to w Lidze Mistrzów, gdzie rozegraliśmy dobre spotkania, z wyjątkiem pierwszego starcia z Lazio. Naprawdę nie mogę się doczekać – powiedział Kimmich, zaznaczając, że przed takim meczem nie jest potrzebna dodatkowa motywacja. - Półfinał Ligi Mistrzów jest zawsze wyjątkowy, tym bardziej przeciwko Realowi Madryt, ponieważ to wielki klub. Każdy, kto lubi piłkę nożną, chce obejrzeć półfinał pomiędzy Bayernem i Realem – dodał 84-krotny reprezentant Niemiec.

