Raków - Karabach TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Raków Częstochowa - Karabach WYNIK LIVE ONLINE mecz Raków - Karabach na żywo w Internecie dzisiaj 26.07

Po przebrnięciu pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów poprzeczka zawieszona przed Rakowem idzie znacznie w górę. Zwycięstwa 1:0 z Florą Tallin u siebie i 3:0 na wyjeździe wystarczyły do przekonującego awansu do drugiej rundy, ale w niej mistrz Polski spotka się z prawdziwym katem polskich drużyn w europejskich pucharach. Karabach Agdam ma już na rozkładzie Wisłę Kraków, Piasta Gliwice, Legię Warszawa i Lecha Poznań. "Kolejorz" przekonał się o sile mistrza Azerbejdżanu w zeszłym roku, kiedy już w pierwszej rundzie odpadł z eliminacji LM. Teraz Raków będzie mógł niejako pomścić poprzedniego mistrza Polski, a rywalizacja w dwumeczu rozpocznie się od domowego spotkania w Częstochowie. Podopieczni Dawida Szwargi z pewnością zrobią wszystko, żeby wywalczyć zaliczkę przed rewanżem w Azerbejdżanie.

Raków poznał już rywali w kolejnej fazie eliminacji do europejskich pucharów. W razie awansu z Karabachem w trzeciej rundzie LM zmierzy się z lepszym z pary Aris Limassol (Cypr) - BATE Borysów (Białoruś). Ewentualna porażka z Azerami oznacza spadek do Ligi Europy i starcie z przegranym ze starcia HJK Helsinki (Finlandia) – Molde FK (Norwegia). Wszyscy kibice wierzą w to, że polska drużyna wreszcie ogra Karabach. Warto dodać, że awans do 3. rundy el. LM oznaczałby też gwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Konferencji. W związku z tym częstochowianie mają o co walczyć, a kluczowy może być pierwszy, domowy mecz.

Mecz Raków Częstochowa - Karabach Agdam odbędzie się w środę, 26 lipca, o godzinie 20:15. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z Częstochowy razem z nami!