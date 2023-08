Raków kontra Kopenhaga, czyli dwóch fantastycznych bramkarzy między słupkami. Nasz ekspert wskazał jednego: „Jest dla mnie o półkę wyżej”

Srebrny medalista olimpijski z Barcelony przez ponad dekadę grał w duńskiej ekstraklasie, a tamtejsza piłka do dziś nie ma dlań tajemnic. - Dlatego mogę rzec śmiało: Kamil Grabara jest królem Kopenhagi! - uśmiecha się w rozmowie z Super Expressem nasz były reprezentacyjny bramkarz przed dwumeczem mistrza Danii z mistrzem Polski. W pojedynku obu świetnych golkiperów ma, jak widać, jasno określonego faworyta. - Tak, królem! - powtarza z naciskiem. - Kopenhascy kibice układają i śpiewają o Kamilu piosenki!

W ciągu dwóch sezonów Polak, wykupiony przez Duńczyków z Liverpoolu, dwukrotnie zdobył z zespołem mistrzostwo kraju, dorzucając krajowy puchar. No i zaliczył kilka świetnych występów w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. A przy tym, i to jest dla naszego rozmówcy największa wartość, pozostał sobą. - To kapitalnie wyszkolony bramkarz, sprawny i gibki jak kot. Ale ja uwielbiam go również za jego charakter – argumentuje Onyszko. - Lubię ludzi mających swoje zdanie, idących pod prąd – dodaje.

Pochodzący z Rudy Śląskiej Grabara wielkie emocje budzi nie tylko występami na boisku, ale i bezkompromisowością w mediach społecznościowych i w wywiadach. - Jego styl bycia i pewność siebie, zgodne z zasadą „ani kroku wstecz”, mocno oddziałują na całą drużynę. Nigdy nie gra „na alibi” – analizuje sportową wartość młodszego kolegi po fachu Onyszko. I dodaje z szerokim uśmiechem: - Cieszę, że Kamil podtrzymuje dobre tradycje polskich bramkarzy w Danii.

Vladan Kovacević, golkiper Rakowa, w oczach Onyszki też ma wiele zalet. - Powinien trochę poprawić grę nogami, ale generalnie imponuje spokojem. Świetnie radzi sobie na linii, na przedpolu. To zdecydowanie numer jeden wśród bramkarzy polskiej ekstraklasy – zaznacza nasz ekspert.

Grabara i Kovacević są też postrzegani jako spece od „jedenastek”; a przecież trudno wykluczyć scenariusz, w którym właśnie seria karnych rozstrzygnie o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów! Byłoby to piękne podsumowanie równie pięknego pojedynku obu panów!- Obaj są w stanie w pojedynkę wygrywać mecz, ale Grabara jednak jest dla mnie o półkę wyżej niż Kovacević – podsumowuje Onyszko.

Początek meczu Raków – FC Kopenhaga w Sosnowcu o godz. 21.00 we wtorek. Transmisja w Polsacie Sport i TVP Sport.