Real - Bayern Transmisja TV STREAM ONLINE Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów dzisiaj 8.05

Real Madryt zagra z Bayernem Monachium o finał Ligi Mistrzów zaledwie kilka dni po oficjalnym zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. "Królewscy" w sobotę ograli u siebie Cadiz 3:0, a po kilku godzinach mogli świętować tytuł dzięki zwycięstwu Girony z FC Barceloną (4:2). Musieli mieć jednak umiar w zabawie, bo już w środę czeka ich rewanż z Bayernem grającym o uratowanie sezonu. Monachijczycy po jedenastu latach panowania stracili mistrzostwo Niemiec na rzecz Bayeru Leverkusen, wcześniej skompromitowali się w krajowym pucharze, a LM jest dla nich ostatnią szansą na sukces. Widać to m.in. po mocno rezerwowym składzie, który również w sobotę przegrał na wyjeździe z VfB Stuttgart (3:1). Real postąpił jednak tak samo, a wynik był diametralnie inny.

⌛️ A #UCLfinal spot is up for grabs in Madrid... pic.twitter.com/2maxo81Uzk— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024

Real - Bayern Gdzie oglądać Liga Mistrzów Transmisja TV

Trudno się dziwić, że to Real jest faworytem, chociaż podobnie było już w pierwszym meczu tego półfinału, w którym Bayern pokazał, że nie można go skreślać. Madrytczycy prowadzili po pierwszej połowie 1:0 i zmierzali po zaliczkę przed rewanżem, ale w kilka minut roztrwonili przewagę za sprawą goli Leroya Sane i Harry'ego Kane'a z rzutu karnego. Dopiero w 83. minucie Vinicius Junior doprowadził do remisu, kompletując dublet i ratując drużynę z "jedenastki". Wynik 2:2 sprawia, że w rewanżu należy spodziewać się wielkich emocji!

Real - Bayern Stream online Gdzie oglądać dzisiaj Ligę Mistrzów

W finale Ligi Mistrzów na zwycięzcę drugiego półfinału czeka już Borussia Dortmund, która dość niespodziewanie wyeliminowała PSG. Taki scenariusz przewidział jednak m.in. Euzebiusz Smolarek, który w rozmowie z "Super Expressem" pokusił się o przedmeczowy typ. - 0:0 i awans Borussii. A w finale starcie z Realem! - przepowiadał. I choć nie trafił wyniku - Borussii poszło jeszcze lepiej, bo wygrała w rewanżu 1:0 - wciąż może mieć rację z finałowym przeciwnikiem byłego klubu. Wszystko wyjaśni się w środę wieczorem na Santiago Bernabeu.

Mecz Real - Bayern w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę, 8 maja. Początek rewanżowego spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV na kanale Polsat Sport Premium 1. Stream online dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Zapraszamy!