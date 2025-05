i Autor: AP Photo Robert Lewandowski z kontuzją

FC Barcelona – Inter: Pilne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego. Co z Polakiem?

Co to był za mecz! Półfinał FC Barcelona – Inter Mediolan jak najlepszy dreszczowiec trzymał emocje od pierwszej do ostatniej sekundy. Niestety, z powodu kontuzji na boisku nie zobaczyliśmy Roberta Lewandowskiego. Czy Polak będzie gotowy na rewanżowe spotkanie o finał Ligi Mistrzów? Odpowiedź na to pytanie już po FC Barcelona – Inter Mediolan ujawniły hiszpańskie media.