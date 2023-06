Stało się! Leo Messi podjął ostateczną decyzję. Szkoleniowiec się wygadał, to koniec Argentyńczyka w Paryżu

Afera we Włoszech

Wydawało się, że Leo Messi w Barcelonie pozostanie do końca kariery, ale w 2021 roku Argentyńczyk musiał podjąć trudną decyzję o odejściu z Blaugrany, co było spowodowane problemami finansowymi klubu. Po legendę piłki od razu zgłosiło się Paris Saint-Germain. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że Messi na Parc des Princes nie spędzi więcej niż dwa sezony i to okazało się prawdą.

Messi odchodzi z PSG. Trener potwierdził decyzję Argentyńczyka

- Miałem zaszczyt prowadzić najlepszego zawodnika w historii futbolu. Sobotnie spotkanie będzie dla Messiego ostatnim na Parc des Princes - powiedział Galtier na konferencji prasowej. W barwach PSG Messi zagrał 74 spotkania, w których zdobył 32 bramki i 35 asyst. Dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa Francji. Najważniejsze pytanie, jakie teraz zadają sobie fani, to gdzie trafi Argentyńczyk?

Od kilku tygodni trwają spekulacje, że możliwy jest powrót do FC Barcelona. Na przeszkodzie wciąż stoją jednak finanse i operacja będzie skomplikowana, ale wciąż jest możliwa. W grę wchodzi również przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, gdzie na mistrza świata mają czekać astronomiczne zarobki. Decyzja Messiego podjęta zostanie niebawem.