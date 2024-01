Trudno powstrzymać łzy po tym, co spotkało Szymona Marciniaka. Pilne wieści gruchnęły jak grom z jasnego nieba

Maciej Skorża w mistrzostwach świata celuje w maksa! Czy we wtorek puści KANTEM wielkiego konkurenta?

Szymon Marciniak ma za sobą kolejny wspaniały rok, w trakcie którego poprowadził m.in. finał Ligi Mistrzów (Manchester City - Inter) i finał Klubowych Mistrzostw Świata (Manchester City - Fluminense). To tylko potwierdziło, że jest on obecnie uważany za najlepszego sędziego na świecie. Nie tylko przez kibiców, a przede wszystkim przez ekspertów, co szybko potwierdziło się już na początku nowego roku. Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) wybrała Marciniaka najlepszym arbitrem 2023 roku!

Szymon Marciniak najlepszym sędzią 2023 roku

Polski sędzia zostawił konkurencję daleko w tyle. W prestiżowym plebiscycie uzyskał 175 punktów i wyraźnie wyprzedził drugiego Daniele Orsato (95 pkt). Podium uzupełnił Francuz Clement Turpin (64 pkt). Orsato wygrał to zestawienie w 2020 r., a dla Marciniaka jest to drugie takie wyróżnienie z rzędu. Przed rokiem, gdy prowadził m.in. finał mistrzostw świata w Katarze, również był najlepszy.

Marciniak nie ukrywa, że jego kolejnym celem jest decydujący mecz mistrzostw Europy, które już za kilka miesięcy odbędą się w Niemczech. Jeśli utrzyma formę i otrzyma taką szansę, będzie jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w zestawieniu IFFHS także w przyszłym roku. Przed nim jednak dwanaście miesięcy ciężkiej pracy.