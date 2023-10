Argentyński mistrz świata przyłapany na dopingu. Grozi mu surowa kara, ma wielkie problemy!

To on ma podnieść drużynę po Czesławie Michniewiczu. Zaskakujący wybór właścicieli saudyjskiego klubu

Jego problemy zaczęły się jeszcze przed ubiegłorocznym mundialem. U grającego wówczas w Sevilli Gomeza, po niezapowiedzianej kontroli antydopingowej stwierdzono obecność niedozwolonej substancji. Argentyńczyk tłumaczył wówczas, że był chory i zażył syrop przepisany… jego dziecku. Miał to zrobić bez konsultacji z lekarzem hiszpańskiego klubu. To tłumaczenie nie do końca wydawało się wiarygodne, ale zawodnik uzyskał zgodę na udział w mistrzostwach świata.

35-letni obecnie piłkarz na mundialu wystąpił w dwóch meczach i świętował z kolegami zdobycie Pucharu Świata. Jednak ostatnio powróciły problemy związane z sytuacją sprzed roku, a hiszpański portal „Relevo” podał informację o zawieszeniu piłkarza na 2 lata. Od końca września Gomez jest zawodnikiem włoskiego klubu Monza, z którym związał się do końca obecnego sezonu. Zdążył już rozegrać dwa mecze w Serie A. Według hiszpańskich dziennikarzy ma się ubiegać o zmniejszenie kary. Gdyby to się nie udało, to 2-letnia dyskwalifikacja może oznaczać w praktyce koniec jego kariery.

