Ceny eksplodowały. Lionel Messi jak góra złota. Nawet 8500 USD za bilet na jego mecz

Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki powiedział hiszpańskim mediom, że zdecydował się wyjechać do Miami po wygaśnięciu kontraktu z Paris-Saint-Germain, ale negocjacje nie są dopięte na sto procent. Co więcej – okienko transferowe w lidze MLS otworzy się dopiero 5 lipca. Mimo tego sportowy portal The Athletic w USA wskazał na termin 21 lipca jako debiut Argentyńczyka w barwach Interu. Nie w meczu ligowym, ale w Pucharze Ligi, przeciw drużynie Cruz Azul ze stolicy Meksyku.

Nieoficjalna wieść o tym, że mistrz świata zagrać ma 21 lipca na Florydzie, spowodowała natychmiast niebotyczny wzrost cen. Wolne bilety w oficjalnym obiegu jeszcze nie zostały udostępnione do sprzedaży i ich ceny są zagadką. Ale do akcji ruszyli posiadacze biletów wcześniej wykupionych, w średniej cenie 27 dolarów. Efekt? Najtańsza oferta za pojedynczą kartę wstępu w serwisie Vivid Seats to 365 dolarów. A najdroższa – 8560 USD (35.863 zł)!

Oferty te przebijają ceny biletów na toczący się właśnie finał koszykarskiej ligi NBA, w którym tamtejszy zespół Miami Heat mierzy się z Denver Nuggets. Średnia cena wolnorynkowa biletu na trzeci mecz finału wynosiła ok. 330 USD.

Stadion Drive Pink, na którym rozgrywa mecze florydzki Inter, mieści się w Fort Lauderdale, mieście należącym do strefy miejskiej Miami. Ma pojemność 18 tysięcy miejsc. Średnia liczba widzów w obecnym sezonie wynosi 12.637 i jest najniższa w całej MLS.

Klub Inter Miami występuje w północnoamerykańskiej lidze od roku 2020. Jest własnością Davida Beckhama.