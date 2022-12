Chorwacja zaskoczy Brazylię na mundialu? To od nich będzie najwięcej zależało

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

To on jest najgroźniejszy

- Motorem napędowym jest Luka Modrić - podkreślił Ivica Vrdoljak w rozmowie z naszym portalem. - Jednak uważam, że kluczowym graczem w kadrze jest Ivan Perisić, który ma najwięcej goli i asyst na wielkich turniejach. Pod tym względem jest najgroźniejszym chorwackim zawodnikiem. Dlatego wierzę w to, że on zrobi różnicę. Duet Modrić - Perisić to podstawa odpowiedniego funkcjonowania zespołu - wyliczał i dodał: - Pokazał, że jest skuteczny. Tyle że on jest nieprzewidywalny. Grałem z nim, wiem co potrafi. Jest nieobliczalny, trudny dla rywala, bo nie wiadomo, czy będzie dryblował, czy odda strzał.

Ma osobowość lidera

Rewelacyjnie na turnieju spisuje się środkowy obrońca Josko Gvardiol. Piłkarz z Lipska po turnieju może otrzymać ofert od potentatów europejskiego futbolu. - Potencjał ma ogromny - charakteryzował młodego gracza były kapitan Legii. - Jego walory to szybkość, wyprowadzenie piłki, jest obunożny. Ma osobowość lidera. Mimo 20 lat dyryguje linią obrony i zespołem w którym mamy przecież gwiazdy. Nie ma z tym problemu. Poza boiskiem to grzeczny chłopak. Dobrze wychowany, pełna kultura. Widać, że jest ułożony, a głowa jest na właściwym miejscu - zaznaczył Ivica Vrdoljak w rozmowie z naszym portalem.