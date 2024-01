Cristiano Ronaldo zagra ostatni mecz z Leo Messim! Sędzia z Polski na Al-Nassr – Inter Miami. To nie będzie Marciniak

Przez lata rywalizowali na najwyższym poziomie w Europie. Pojedynki Cristiano Ronaldo z Leo Messim rozgrzewały kibiców przez ponad dekadę! Po odejściu CR7 do Arabii Saudyjskiej i transferze Argentyńczyka do Interu w Stanach Zjednoczonych ich rywalizacja zdecydowanie przygasła. Szans na zobaczenie ich razem zdecydowanie zmalały. W końcu jednak znowu zagrają przeciwko sobie.

Al-Nassr – Inter Miami: Mecz Ronaldo i Messiego poprowadzi Polka

Cristiano Ronaldo i Leo Messi kolejny raz zagrają przeciwko sobie już w czwartek, 1 lutego. Spotkanie Al-Nassr z Interem Miami odbędzie się na stadionie w Rijadzie. Co ciekawe, na boisku nie zabraknie także polskiego akcentu, którym będzie sędzia z naszego kraju.

Okazuje się, że panią arbiter meczu będzie także Paulina Baranowska, która będzie jedną z asystentek arbitra głównego.

Zobacz zdjęcia polskiej sędzi, Pauliny Baranowskiej w galerii poniżej. Kliknij i sprawdź.

- To naturalne, że bardzo się ucieszyłam z tej nominacji. Możliwość obserwowania Messiego i Ronaldo z bliska, to duża przyjemność, bowiem są wybitnymi sportowcami. Jednak do samego meczu podchodzę "na chłodno". Mam w tym spotkaniu swoją pracę do wykonania. Gdy zaczyna się mecz, dla sędziego nie ma takiego znaczenia, kto biega po boisku. Musi koncentrować się na tym, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej – powiedziała Paulina Baranowska cytowana przez „Łączy Nas Piłka”.

Al-Nassr – Inter Miami: Kiedy odbędzie się mecz?

Mecz Al-Nassr z Interem Miami odbędzie się w ramach towarzyskiego turnieju Riyadh Season Cup z udziałem Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Spotkanie zostanie rozegrane 1 lutego o godzinie 19:00.