Szczęki wypadły nam z zawiasów, gdy poznaliśmy cenę butów Lewandowskiej! Tyle, co porządna pensja, pokazała je na zdjęciu

Anna Lewandowska jest postacią, która zwraca na siebie wielką uwagę ze strony fanów i miłośników sportu. Ukochana Roberta Lewandowskiego budzi wielką ciekawość, a fani zważają bacznie na każdy jej krok, śledząc chociażby modowe fascynacje trenerki. Na jednym z najnowszych zdjęć, gwiazda pokazała się w wyjątkowo drogim i pięknym obuwiu, którego cena wynosi tyle, ile naprawdę przyzwoita pensja! Aż cieżko w to uwierzyć.

Anna Lewandowska szokuje. Tyle trzeba zapłacić za buty, które posiada trenerka

Lewandowska jest bardzo aktywna na swoich mediach spolecznościowych i już nie raz media wskazywały, jaką fortunę wydala trenerka na swoje ubranie. Tym razem na celowniku znalazły się jej buty.

Na jednym z najnowszych zdjęć, Lewandowska postanowiła założyć wyjątkowo zjawiskowe buty, które jednak nie są niczym zwykłym. Jest to model marki Louis Vuitton (LV Trainer Monogram Denim White Blue), którego cena może naprawdę zawrócić w głowie. Ile kosztuje obuwie, które ma na swoich nogach trenerka? Tu można już złapać się za głowę - ten model kosztuje 8 tysięcy złotych! Patrząc na średnie wynagrodzenie w Polsce, to jest to kwota o wiele wyższa, ale jak widać w przypadku Lewandowskiej, taka cena nie ma dla niej znaczenia.