Czesław Michniewicz wyjawił sytuację z premiami! Trener postawił sprawę jasno, nie było żadnego dzielenia

Reprezentacja Polski zaliczyła historyczny występ na mistrzostwach świata w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza po remisie z Meksykiem, zwycięstwie z Arabią Saudyjską oraz porażką z Argentyną zajęli drugie miejsce w grupie, tym samym awansując do kolejnej rundy, gdzie "Biało-Czerwoni" musieli zmierzyć się z obrońcą tytułu - Francją. Niestety zespół z Robertem Lewandowskim na czele nie był w stanie sprawić niespodzianki, tym samym po porażce odpadli z mundialu. Nie milkną echa o sytuacji związanej z kadrą i premierem Mateuszem Morawiecki. Mówi się o obiecanych pieniądzach dla sztabu, jak i piłkarzy za osiągnięcie na turnieju. Nie wiadomo jedynie, w którym momencie mówiono za drzwiami szatni o domniemanych pieniądzach, przez co budują się różne plotki. W programie na "TVP Sport" selekcjoner Czesław Michniewicz zdradził szczegóły, jakie miały miejsce poza kamerami.

Czesław Michniewicz mówi wprost! Zdaniem selekcjonera, nie tak wyglądała sytuacja z premiami

- Premier powiedział, że jak wyjdziecie z grupy to my wspólnie z trenerem zastanowimy się i ufundujemy jakąś premię. Mateusz Morawiecki obiecał, że jak wyjdziemy z grupy i jak obowiązki pozwolą to przyleci do Kataru. Będzie okazja, żeby porozmawiać, o jakiej kwocie rozmawiamy. Finalnie obowiązki nie pozwoliły, a my tej kwoty nie poznaliśmy. Kwoty różne padały, siadał do każdego stolika i rozmawiał z piłkarzami, sztabem, ale nie została podana żadna kwota, padały, ale bardziej z ust zawodników - powiedział Michniewicz.

- Spotkałem się z Robertem na 5 minut przed wejściem na odprawę. Robert mnie zapytał, jak sytuacja wygląda, czy premier przyleci czy nie. Odpowiedziałem mu Robert, za chwilę wszystko powiem przedstawię drużynie, najpierw skończymy odprawę. Zostaniecie wszyscy, a ja powiem, jak wygląda sytuacja odnośnie przylotu pana premiera i jakie są ewentualne decyzję (...). Powiedziałem, że zamykamy temat premii, nie rozmawiamy już o tym, jeśli coś to porozmawiamy o tym po meczu z Francją - kontynuował selekcjoner

- Jeszcze raz podkreślam, nie dzieliliśmy kwoty (...). To jest wszystko wymysł dziennikarzy, nie padła żadna kwota. Nie było takich rzeczy, o których pan wspomniał. - odpowiedział redaktorowi "TVP Sport", trener reprezentacji Polski.

