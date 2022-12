Argentyna została mistrzem świata! Emocje nie opuszczały stadionu Lusail, świetny występ Kyliana Mbappe, spełnienie marzeń Lionela Messiego

Od pierwszej minuty meczu finałowego to Argentyna była stroną aktywniejszą. Wydawało się, że mogła to być taktyka obrońców tytułu – właśnie by wpuścić na własną połowę rywali i czekać na ich błąd. Szybko okazało się jednak, że Francja nie ma pomysłu na to, jak odgryźć się Argentynie, która szybko zdołała wyjść na prowadzenie. Po faulu Dembele na Di Marii w polu karnym Szymon Marciniak podyktował jedenastkę, którą w 23. minucie na gola zamienił Messi. Argentyna zdołała też szybko podwyższyć prowadzenie, bo już 13 minut później po błyskawicznej kontrze Di Maria wyszedł sam na sam i pokonał Llorisa.

Raczej nikt nie lekceważył reprezentacji Francji przed końcem meczu i wydawało się, że w drugiej połowie „Trójkolorowi” ruszą do odrabiania strat. To odrabianie strat szło tak dobrze, że pierwszy strzał oddali oni... w 68. minucie i był to strzał niecelny. Zdecydowanie więcej z gry dalej mieli Argentyńczycy, a Francuzi mimo zmian w składzie, nie potrafili wiele zrobić. Aż do 80. minuty, w której Otamendi sfaulował Kolo Muaniego we własnej szesnastce, a karnego na bramkę zamienił Mbappe. Argentyna jeszcze nie zdążyła otrząsnąć się z szoku, a dokładną piłkę do Mbappe w pole karne zagrał Thuram i już minutę później mieliśmy remis za sprawą największej gwiazdy „Trójkolorowych”.

Francja obudziła się w końcówce, miała jeszcze kilka świetnych okazji, ale nie zdołała trafić po raz trzeci. Podobnie Argentyna, która jednak szans miała mniej i ostatecznie dotarliśmy do dogrywki. Pierwsza połowa dogrywki nie zmieniła wiele, ale emocje mieliśmy w drugiej części. Najpierw Messi znów dał prowadzenie Argentynie po świetnej, szybkiej akcji, ale chwilę później Francja otrzymała rzut karny za zagranie ręką i Mbappe trafił do siatki po raz trzeci! Ostatecznie o wyniku miały zdecydować karne!

W nich Mbappe i Messi świetnie zaczęli i był remis, jednak póniej Francuzi uderzali już fatalnie, a żaden z Argentyńczyków się nie pomylił i to Messi wzniesie dziś Puchar Świata!

Francja - Argentyna 3:3 (0:2)

Bramki: Mbappe (80'(k.), 81', 118'(k.)) - Messi (23'(k.), 109'), Di Maria (36')

Kartki: Rabiot (55'), Thuram (87'), Giroud (90 + 5') - Fernandez (45 + 7'), Acuna (90 + 8'), Paredes (114'), Montiel (116'), Martinez (120')

Francja: Lloris - Kounde (120 + 1' Disasi), Varane (113' Konate), Upamecano, Hernandez (71' Coman) - Tchouameni - Griezmann (71' Camavinga), Rabiot (95' Fofana) - Dembele (Muani 41'), Giroud (Thuram 41'), Mbappe

Argentyna: Martinez - Molina (91' Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120 + 1' Dybala) - Di Maria (64' Acuna), de Paul (102' Paredes), Fernandez, Mac Allister (116' Pezzella) - Messi, Alvarez (102' Lautaro Martinez)

Na żywo Francja - Argentyna Witamy w relacji z meczu finałowego mistrzostw świata Katar 2022! Już niedługo przekonamy się, kto zdobędzie ten prestiżowy tytuł. Kylian Mbappe czy Lionel Messi? Relacja na sport.se.pl. Zapraszamy! Już niebawem rozpocznie się wielkie spotkanie, które rozstrzygnie kto będzie cieszył się z triumfu w mistrzostwach świata w Katarze! What they're fighting for 🏆#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022 Oto składy obu ekip The line-ups are in!



Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022 Tak w sobotę cieszyła się reprezentacja Chorwacji po zdobyciu brązowego medalu. 𝐓𝐚𝐤 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐛𝐚𝐰𝐢 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐰𝐚𝐜𝐣𝐚... [𝐳𝐚𝐳𝐝𝐫𝐨𝐬́𝐜́] 😍 #mundialove pic.twitter.com/v8zZXX7DIE — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 17, 2022 Wszystkie oczy kibiców piłki nożnej są zwrócone na stadion w Lusail, zawodnicy obu drużyn wychodzą na murawę. Przed nami hymny Francji oraz Argentyny. 1' Ruszyli! 1' Od razu Francuzi zagrali na połowę rywali, ale niedokładne było to podanie do Mbappe. 3' Argentyna przed szansą! Na spalonym piłkarz "Albicelestes". 5' "Trójkolorowi" zamknięci na własnej połowie. Argentyna próbuje przejąć kontrole na murawie. 8' Argentyńczycy bardziej agresywni od swoich przeciwników. "Albicelestes" kolejny raz przed polem karnym Francji. 10' Kolejny faul, tym razem na murawie leży Hugo Lloris, potrzebna reakcja pomocy medycznej. 12' Na szczęście bramkarz "Trójkolorowych" wznowił grę. 15' Mbappe próbuje stworzyć sytuację, która mogłaby zagrozić bramce Martineza. Po chwili Argentyna wyszła z opresji i ponownie pojawili się na połowie obrońców tytułu. 17' Francja na razie nie ma argumentów, które mogłyby zapewnić obrońcom tytułu na ponowne zdobycie trofeum. Coraz konkretniejsza Argentyna. Tu jeszcze z blokiem zdążył Raphael Varane ⛔



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ▶ https://t.co/qrrbBFTAfx

21' Karny! 22' Dembele nie poradził sobie z Di Marią. Argentyna stanie przed szansą wyjścia na prowadzenie. 23' MESSI! GOOOOOOOOOL! 25' Finał po bramce dla Argentyny może nabrać rumieńców. Francja na pewno będzie walczyła do samego końca.



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ▶ https://t.co/qrrbBFTAfx

28' Chwila przerwy po zderzeniu Messiego z Hernandezem. Na szczęście obaj piłkarze będą kontynuować grę. 33' Francja cały czas w opałach. Argentyńczycy pokazują różnicę i pewnie atakują bramkę Hugo Llorisa.



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ▶ https://t.co/qrrbBFTAfx

36' GOOOOOOOOOOOOOOL! 2:0! 38' Angel Di Maria przejął piłkę na lewej stronie i z łatwością pokonał Hugo Llorisa! 42' Didier Deschamps dokonuje pierwszych zmian przed zakończeniem pierwszej połowy. Z boiska zeszli Giroud oraz Dembele.



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ▶ https://t.co/qrrbBFTAfx

___________#ARGFRA 🇦🇷🇫🇷 • #mundialove pic.twitter.com/AqxFsWZi9w — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 18, 2022 45+1' Szymon Marciniak doliczył do pierwszej połowy 7 minut. 45+5' Argentyna już ma spory komfort przed drugą połową. "Trójkolorowi" muszą wziąć się mocno do pracy, jeśli chcą myśleć o powrocie w tym spotkaniu. 45+8' Koniec pierwszej połowy! Argentyna bliżej zdobycia mistrzostwa świata! PRZERWA Tysiące fanów z pewnością jest zaskoczonych, jak wygląda to spotkanie, bowiem chyba mało kto przewidywał, że Argentyna osiągnie taką dominację. Francja wciąż ma jeszcze drugą połowę, aby odwrócić losy meczu. PRZERWA Wielu kibiców jednak nie wierzy, że Francja zdoła się podnieść. Argentyna gra w piłkę i ma pełną kontrolę nad meczem. Francji w tym spotkaniu po prostu nie ma. Tylko cud musiałby odwrócić losy tego finału. #ARGFRA — Wojciech Głowacki (@Glowacki_) December 18, 2022 46' Zaczynamy drugą połowę! 46' Pierwsza okazja Argentyny tuż po przerwie! Świetnie podanie w pole karne wyłapał Lloris. 49' Francja póki co niewiele jest w stanie zrobić, Argentyna świetnie pressuje rywali. Teraz De Paul miał szansę, jednak Lloris łapie jego strzał z powietrza. 51' Mbappe naciskał na obrońcę rywali i wywalczył rzut rożny z prawej strony. Coś drgnęło. 52' Dośrodkowanie Griezmanna prosto w ręce Martineza... 53' Teraz korner dla Argentyny z prawej strony. 53' Centra Messiego wybita przez Griezmanna na aut. 55' Akcja Francji zatrzymana po niecelnym podaniu, kontrę Argentyny ostrym faulem przerywa Rabiot, żółta kartka. 57' Francja naciera prawą stroną, ale nie ma nawet dogrania w pole karne, nie mówiąc o strzale. 59' My oddaliśmy z Argentyną 4 strzały, 0 celnych. Francja póki co 0(0). Macie jakąś ambicję @deszamp? #ARGFRA — Lizelow (@lizelow) December 18, 2022 60' Prostopadłe podanie do Mbappe, Marciniak jednak przerywa grę - spalony. 60' Di Maria mocno z lewej strony do Messiego na skraj pola karnego, ten zabiera się z piłką i... strzela obok bramki! 63' Ależ groźna kontra Argentyny! Lloris w ostatniej chwili wybija piłkę spod nóg rywala! 64' Zmiana w Argentynie. Di Maria schodzi, wchodzi Acuna. 65' Argentyna wciąż naciska, Francja bezradna, a to oni powinni gonić! 68' Pierwszy strzał Francji w tym meczu! Kolo Muani uderzał głową po dośrodkowaniu z rożnego, lecz zrobił to niecelnie. 70' Niecelne podanie górą w pole karne do Griezmanna. 71' Mbappe indywidualnie, uderzył z 16. metra, jednak myli się okrutnie! Za wysoko. 71' Podwójna zmiana we Francji. Hernandez i Griezmann schodzą, wchodzą Camavinga i Coman. 74' Romero zderzył się z Tchouamenim, chwila przerwy. 75' Wróciliśmy do gry. Kontra Francji nieudana po fatalnym, niecelnym podaniu w środku pola. Mistrzowie świata wyglądają dziś bardzo słabo. 77' Camavinga ostro fauluje De Paula na swojej połowie. 79' Karny dla Francji! 79' Otamendi fauluje w polu karnym szarżującego Kolo Muaniego! 80' GOOOOOOOL! MBAPPE DAJE NADZIEJE FRANCJI!! 81' GOOOOOOOL MBAPPE WYRÓWNUJEEEE!!!! 82' Strata Messiego w środku pola, Thuram świetnie zagrywa do Mbappe wchodzącego w pole karne i Francuz potężnym strzałem pokonuje Martineza! 84' Aż ciężko w to uwierzyć. Francja nie grała niemal nic przez większość meczu, a tu wyrównanie! Teraz Mbappe zagrał w pole karnego do Kolo Muaniego, ale ten nie zdołał sięgnąć piłki głową! 86' Chwila chaosu na boisku, mało składnych akcji z obu stron. 87' Thuram próbował wymusić rzut karny i otrzymał za to żółtą kartkę. 89' Chwila przerwy, Rabiot zderzył się z Alvarezem i Francuz potrzebuje chwili wytchnienia. 90' Francja odważniejsza po wyrównaniu i naciska rywali. 90 + 1' Szymon Marciniak dolicza 8 minut. 90 + 2' Acuna prostopadle do Tagliafico - zbyt mocno i Lloris zacznie od bramki. 90 + 2' Faul na Thuramie, będzie okazja do dośrodkowanie w pole karne Argentyny. 90 + 3' Kiepskie dośrodkowanie Mbappe, piłka wybita przez Argentyńczyków. 90 + 4' Strzał Mbappe podbity przez obrońcę, rzut rożny! 90 + 4' Dośrodkowanie w pole karne wybite przez Martineza. 90 + 4' Rabiot z kilkunastu metrów, Martinez broni! 90 + 6' Ależ kontra Francji, Mbappe ruszył lewą stroną, podał do Muaniego, ale ten zgubił piłkę! To mogło zakończyć mecz. 90 + 7' Dwie minuty do końca, Francja przy piłce. 90 + 7' Lloris ratuje Francję! Messi z ok. 18. metrów, ale bramkarz Francji przenosi piłkę nad poprzeczką! 90 + 8' Kontra Francji po rzucie rożnym, Acuna fauluje Comana i ogląda żółtą kartkę. 90 + 9' KONIEC! 2:2 w finale mistrzostw świata, będzie dogrywka! 91' Zaczynamy dogrywkę! Francja przy piłce. 93' Dwa mocne strzały ze strony Argentyny - jeden zablokowany, drugi niecelny. Lloris od bramki. 95' Na dogrywkę Argentyna wyszła z jedną zmianą - Montiel za Molinę. A teraz zmiana we Francji - Fofana za Rabiota. 97' Mbappe rusza z akcją, znów jednak został złapany na spalonym. 98' Niecelne dośrodkowanie de Paula w pole karne Francji. 98' Coman próbował centrować z prawej strony, ale piłkę podbitą przez obrońców łapie Martinez. 99' Kolo Muani ruszył rajdem z lewej strony do środka i stracił, bo nie zdecydował się na podanie. 100' Faul na wysokości pola karnego Argentyny z lewej strony. Okazja dla Francji do dośrodkowania. 100' Dośrodkowanie Comana wybite, jeszcze strzał zza pola karnego. Uderzenie odbite i będzie rzut rożny. 101' Centra z rożnego również wybita przez obrońców. 102' Dwie zmiany w składzie Argentyny, Alvarez i de Paul schodzą, wchodzą Lautaro Martinez i Paredes. 104' Acuna wpadł w pole karne z lewej strony i dośrodkował... bardzo niecelnie. 105' Ależ akcja Argentyny! Messi do Lautaro, ale ten w ostatniej chwili zablokowany, choć miał do bramki kilka metrów! 105 + 1' Marciniak doliczył minutę do dogrywki. 105 + 1' Martinez znów miał świetną okazję i nie trafia do bramki! Minął strzałem Llorisa, ale też i bramkę! 105 + 1' Koniec pierwszej połowy dogrywki! Lautaro w tej formie jest kompletnym osłabieniem drużyny#ARGFRA#Mundialove — Oski Szczerba🇦🇷 (@OskiSzczerba) December 18, 2022 106' Start drugiej połowy dogrywki! 108' Groźny strzał Argentyny, Lloris z trudem broni! 109' GOOOOOOL! ARGENTYNA WRACA NA PROWADZENIE! 109' Argentyna przeprowadziła szybką akcję, Martinez huknął na bramkę, Lloris odbił, ale Messi zdołał to dobić! 111' Francja ma niespełna 10 minut, by znów wyrównać. 113' Varane ma problemy, schodzi, za niego wchodzi Konate. 114' Ostry faul na Camavindze. Żółta kartka dla Paredesa. 115' Konate wywalczył rzut rożny z prawej strony. 116' Jeszcze zmiana w Argentynie, Mac Allister schodzi, wchodzi Pezzella. 116' Rzut karny dla Francji! Montiel zablokował strzał ręką! Dostaje jeszcze żółtą kartkę. 118' Mbappe trafia z rzutu karnego po raz drugi! ZNÓW JEST REMIS! 119' Jeszcze rzut rożny dla Argentyny z lewej strony boiska! 120' Piłka po rożnym wybita przez obrońców. 120' Ale okazja Francji! Mbappe centruje, Kolo Muani nie trafia piłki głową! 120 + 1' Jeszcze zmiana we Francji i w Argentynie. We Francji Disasi za Kounde i Dybala za Tagliafico. 120 + 2' Lautaro ruszył na bramkę, ale był na spalonym! 120 + 3' Kolo Muani wyszedł sam na sam, ale Martinez świetnie broni! Niesamowite! 120 + 5' KONIEC! O MISTRZOSTWIE ŚWIATA ZADECYDUJĄ KARNE! Ostatnie wskazówki obu trenerów przed rozstrzygnięciem tego finału i zaraz zaczynamy rzuty karne! 1:0 Pierwszy do piłki podszedł Kylian Mbappe i gol! 1:1 Teraz Lionel Messi, gol! Lloris nie zdążył. 1:1 Coman! Broni Martinez! 1:2 Paulo Dybala został wpuszczony na rzuty karne i pewnie w środek bramki! 1:2 Martinez broni kolejnego karnego! 1:3 Paredes i GOL! 2:3 Muani pewnie strzela! Martinez bez szans! 2:4 Montiel! Argentyna MISTRZEM ŚWIATA! 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐘𝐍𝐀 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐌 𝐒́𝐖𝐈𝐀𝐓𝐀❗ 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐣𝐚𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚❗

___________#ARGFRA 🇦🇷🇫🇷 • #mundialove pic.twitter.com/BwcVOS7pkY — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 18, 2022

To już ostatni mecz podczas mistrzostw świata w Katarze. W niedziele rozstrzygnie się sytuacja kto zdobędzie upragnione trofeum. Francja może przejść do historii broniąc tytułu sprzed czterech lat, a Lionel Messi kolejny raz stanie przed okazją zdobycia wymarzonego pucharu, którego brakuje mu w jego w gablocie ze wszystkimi nagrodami. W półfinałowych spotkaniach obie ekipy bez problemu poradziły sobie ze swoimi rywalami. "Albicelestes" okazali się lepsi od Chorwatów (3:0), a "Trójkolorowi" odprawili z kwitkiem rewelacje turnieju - Maroko. Początek meczu o mistrzostwo świata zaplanowany jest na godzinę 16:00, a sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.