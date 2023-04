Ivana Knoll rozebrała się do majtek i pokazała olbrzymie piersi! Zdjęcie rozpala zmysły!

Leo Messi przeszedł do historii. Mistrz świata ruszył w pościg za Cristiano Ronaldo

Co za widoki!

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia po nagraniu z Cristiano Ronaldo. W końcu go pokazał, prawdziwa bestia za miliony euro

Rosja na mundialu w 2026? To jest możliwe, federacja szuka sposobu żeby wrócić do gry

Ivana Knoll wypięła pośladki przy samochodzie wartym pół miliona. Co za widok, gorąca fotografia

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać. Chorwacka modelka, która stała się prawdziwą gwiazdą mistrzostw świata w Katarze, postanowiła na swoim Instagramie zamieścić wyjątkowo gorące zdjęcie, na którym odsłoniła swoje wdzięki. Tym razem gwiazda rozebrała się do majtek i pokazała swój olbrzymi biust. Obok tak mocnej publikacji ciężko przejść obojętnie.

Ivana Knoll odsłoniła swoje wdzięki. Gorące zdjęcie gwiazdy mundialu w Katarze

Postać Ivany Knoll znana jest kibicom piłki nożnej od kilku miesięcy, a konkretnie od mundialu w Katarze. Gwiazda modelingu była bardzo aktywna w trakcie piłkarskich mistrzostw świata, gdzie pokazywała się na spotkaniach reprezentacji Chorwacji w ubraniach, które nawiązywały kolorami do barw jej ojczyzny. Gorące stylizacje Knoll zrobiły wielką furorę, a ona sama stała się niezwykle rozpoznawalna i zyskała liczne grono obserwujących na swoich social-media. Wszyscy, którzy zdecydowali się na zaobserwowanie profilu modelki na Insatgramie regularnie zasypywani są gorącymi publikacjami, które rozpalają wyobraźnie. Tym razem, piękność z Bałkanów rozebrała się do majtek i założyła wyjątkowo obcisłą koszulkę, która odsłoniła jej biust. Obok takiego zdjęcia ciężko przejść obojętnie. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ivany Knoll, przejdź do galerii zawartych w tekście.

i Autor: instagram.com/knolldoll