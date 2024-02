Co za prezentacja w nowym klubie. Piłkarski gwiazdor przyleciał helikopterem, a później wsiadł na… konia! [WIDEO]

Kiedy Cristiano Ronaldo zakończy karierę? Nie do uwierzenia, tymi słowami zaszokował!

Colo-Colo jest nowym starym klubem chilijskiego pomocnika, bo właśnie w nim piłkarz rozpoczynał karierę. Przed 17 laty ruszył z Santiago w świat, a dokładnie do Bayeru Leverkusen. W Europie zrobił wielką karierę, występując w Juventusie, Bayernie, Barcelonie i Interze Mediolan. Z każdą z tych drużyn zdobywał mistrzostwo kraju. Później powrócił do Ameryki Płd. i grał w brazylijskich klubach - Flamengo i Athletico Paranaense. Obecnie 142-krotny reprezentant Chile powrócił do ojczyzny.

Na stadion Colo-Colo przyleciał helikopterem, z którego wysiadł ubrany już w strój klubowy. Następnie przywitał się z kibicami, po czym niespodziewanie przebrał się w królewskie szaty i dosiadł konia, i wykonał – przy aplauzie kibiców – okrążenie wokół boiska. Ciekawe, czy tak samo efektownie prawie 37-letni piłkarz zaprezentuje się w czasie ponownego debiut w barwach Colo-Colo na boisku. Ten ma nastąpić 11 lutego, kiedy jego drużyna zmierzy się z Huachipato w meczu o Superpuchar Chile.

