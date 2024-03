O wykształceniu Szymona Marciniaka mówi się bardzo rzadko. Polski sędzia ma się czym chwalić

Co za prezentacja w nowym klubie. Piłkarski gwiazdor przyleciał helikopterem, a później wsiadł na… konia! [WIDEO]

Były rzecznik PZPN wyjawił nieznane kulisy afery premiowej. Ujawnił to wprost! Nietypowa prośba od asystenta trenera

Tę seksowną piękność oglądali wszyscy kibice na świecie. Tak wygląda teraz Ivana Knoll, miss mundialu rozpala nas do czerwoności

Nie można bać się mówić tego, że Szymon Marciniak obecnie jest jedną z najważniejszych postaci w światowym futbolu. Choć o arbitrach najlepiej świadczy, gdy pozostają niewidoczni, to świetne występy z gwizdkiem zaprocentowały tym, że Polak otrzymuje od FIFA i UEFA najważniejsze mecze na świecie. Sędzia z Płocka ma już w dorobku prowadzenie finałów mundialu czy Ligi Mistrzów i z pewnością nie powiedział ostatniego słowa. Tym bardziej, że cenią go również piłkarze. Podczas najważniejszych spotkań z łatwością utrzymuje porządek na murawie i doskonale radzi sobie w stresujących sytuacjach. Nie można wykluczyć, że wpływ na taki stan rzeczy ma wykształcenie Marciniaka. Oprócz tego, że skończył studia, to jeszcze na kierunku, który może mu pomagać w skutecznym egzekwowaniu pożądanych zachowań na zielonej trawie.

Wymowne słowa Michała Probierza o pracy w reprezentacji Polski! Walnął z grubej rury "To nie jest koncert życzeń"

Szymon Marciniak wykształcenie

Powszechnie sądzi się, że ludzie sportu nie mają czasu na edukację i wszystko poświęcają uprawianym dyscyplinom. Jednak dzisiaj wielu z nich może pochwalić się całkiem niezłym wykształceniem i Szymon Marciniak nie jest tu wyjątkiem. Maturę zdał po edukacji w III Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Dąbrowskiej w Płocku. Na tym nie przerwał poszerzania wiedzy i horyzontów i wybrał się na studia, które mogły go ukształtować również jako sędziego piłkarskiego.

Wydało się, co Jan Bednarek naprawdę myśli o Wojciechu Szczęsnym! Bez ogródek o bramkarzu reprezentacji Polski, ważne słowa przed Walia - Polska

Marciniak studiował w Łodzi

W swojej ścieżce edukacji Szymon Marciniak niczego nie zostawiał przypadkowi. Starannie wybrał uczelnię oraz kierunek studiów. Wylądował na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Tam obronił dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogicznym. Umiejętność wychowywania i radzenia sobie w relacji z podopiecznymi z pewnością przekłada się na sposób jego zarządzania ważnymi spotkaniami piłkarskimi.